Alex Caniggia fue el más votado por sus compañeros y quedó nominado en la primera placa de Gran Hermano

Durante la primera gala de nominaciones en Gran Hermano VIP (Telecinco), Alex Caniggia se convirtió en el participante más votado por sus compañeros y su estadía en el reality en su versión española pende de un hilo.

“Estoy tranquilo y me nominan porque soy un concursante fuerte y tienen miedo de mí. El público decide todo”, aseguró el mediático, luego de conocerse que recibió 24 votos de sus compañeros.

En la gala, muchos de quienes lo eligieron dijeron que no tienen problema de convivencia con él, pero que sus actitudes, a veces, molestan. Alex, al meterse en el confesionario para votar, también tiene claro que le pasa eso con sus contrincantes.

Soy un rival fuerte, me tienen miedo. Obviamente que estoy nominadísimo porque todos en la casa me detestan, pero como no tengo rival, voy a eliminar a todo tipo de rival. Estoy tranquilo”, comentó.

Fuente: TN