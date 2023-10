Una multitud se movilizó para repudiar el ataque de Hamas contra Israel: “Al terrorismo le vamos a decir que no”

El rabino Tzvi Grunblatt, importante referente de la colectividad judía, comenzó a rezar en el mismo momento en el que arriba del escenario, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, hablaba de los niños, abuelos y mujeres secuestrados y asesinados por la agrupación terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Luego, el líder de la comunidad Jabad Lubavitch en la Argentina tomó un lienzo y pronunció unas palabras en voz baja, seguramente en honor a las víctimas de estas atrocidades.

En ese instante, se estaba realizando el masivo acto en el barrio porteño de Villa Crespo, en el que miles de personas se concentraron para repudiar los ataques sufridos por Israel en los últimos días, que provocaron más de 900 muertos y 2.600 heridos, según la última cifra difundida oficialmente.

En la esquina de las calles Estado de Israel y Estado de Palestina, como una suerte de reducción del conflicto en Medio Oriente que lleva ya décadas, o incluso más, dirigentes políticos, funcionarios, representantes de diversas religiones y gente interesada en la causa, se juntó para pedir por la paz y cuestionar el accionar de Hamas.

“Espero que mañana se siga hablando, no del acto, sino de la cantidad de gente que le dice no al terrorismo. De la cantidad de gente de la comunidad argentina, no solamente de la comunidad judía, que le va a poner un freno a la barbarie y a la perversión. La convocatoria fue extraordinaria, no solamente hay políticos, sino figuras de la justicia, del periodismo, interesados, y del resto de los movimientos evangélicos, la iglesia. Así que, para nosotros es un acompañamiento que nos resulta reconfortante e importante para que todos entendamos que este fenómeno que golpeó tantas veces en Argentina, dos veces, no puede repetirse nunca más en el mundo. Esto es lo que pasa cuando el terrorismo avanza”, comentó a Infobae el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

El dirigente, que fue el último orador de la jornada, aseguró que “atrás de todo esto está, sin duda, la República de Irán” y advirtió que “este ataque no fue solamente contra Israel, sino contra un proceso de paz, porque en dos semanas se firmaría el establecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita”.

Antes que él, tomó la palabra Linetzky, quien se mostró efusivo y cuestionó principalmente a la candidata presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, por haber sido la única que no criticó explícitamente el ataque terrorista durante el último debate con sus adversarios electorales.

“Ha intentado justificar el accionar de las bestias, utilizando el dolor causado estos días con fines electorales y demagógicos. Son impresentables y canallas. Disfrazados de un falso progresismo, muestran su odio más profundo”, exclamó ante una multitud que chiflaba y gritaba “hija de puta”.

Entre el público, también había varios que pedían que se mencione a la ex mandataria nacional Cristina Kirchner, a la que acusaban de “traidora a la Patria” por haber firmado el Memorándum con Irán, que motivó una causa que fue recientemente reabierta.

Momentos antes del acto, el presidente de la AMIA sostuvo ante Infobae que “es admirable” la cantidad de gente que había en el lugar, “porque muestra una unión y un claro mensaje que ante el terrorismo estamos todos unidos, al terrorismo se le dice no, no se negocia”.

“Con el terrorismo no hay divisiones, con el terrorismo hay unión y hay una respuesta inequívoca, que es ‘no hay lugar al terrorismo, no hay lugar a la crueldad, a los horrores que hemos vivido los últimos días, que han superado cualquier límite imaginable’. Cuando pensábamos que el horror tenía un límite, ahora aprendimos que no. Hemos visto a personas mayores secuestradas, niños secuestrados, cuerpos ultrajados, no hay palabras, la verdad que no hay palabras para manifestar la conmoción, para manifestar el espanto que nos causa tanto odio injustificado, tanto accionar, así que ese es un claro mensaje de la población, de que estamos unidos y que al terrorismo le vamos a decir que no”, agregó.

Una de las principales figuras políticas que asistió a la jornada fue la candidata a Presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien opinó que “debería el gobierno introducir al grupo Hamas” dentro de la lista de organizaciones terroristas, lo cual “protegería a todos los pueblos del mundo, porque genera una comunidad de información muy importante”.

“El segundo tema que vamos a plantear mañana en el Parlamento, que nuestros diputados van a plantear, es pedir de manera inmediata no entrar a los BRICS, porque en los BRICS está Irán, está Rusia, están países agresores de la democracia, y, en este caso, grupos terroristas que dicen dominar un Estado, pero nosotros sabemos que desde esa dominación no hay democracia, ahí hay terrorismo puro. Así que, entrar a los BRICS es estar avalado por los países terroristas”, remarcó.

Junto a ella, estaban varios referentes de su coalición, como Waldo Wolff, a quien se lo vio con lágrimas en los ojos luego del acto y aclaró que “defender la vida en la civilización occidental no debería ser normal”, por lo que no hay nada para festejar, pero sí hay que defender los valores a como dé lugar”.

Pasadas las 19:30, casi una hora después del comienzo del evento, que tuvo como oradores a los presidentes de la AMIA, la DAIA y de OSA, el sol ya se había ocultado en el horizonte y las personas presentes, muchas de ellas con banderas de Israel en sus espaldas o agitándolas, levantaron los celulares para iluminar el momento en el que comenzó a sonar el himno argentino, primero, y el Hatikva, canción nacional del país judío, después.

Una vez finalizado el encuentro, poco a poco la gente empezó a retirarse del lugar y se desactivó el importante operativo de seguridad que se había montado allí, que incluyó camiones de Defensa Civil y varios patrulleros y agentes de la Policía de la Ciudad.

* Para www.infobae.com