En Educación, para Perczyk el domingo se discutió entre un retroceso y propuestas

El ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk participó este miércoles de la inauguración del Aulario común de la Costanera Este realizado por la Universidad Nacional del Litoral, encabezado por el rector Enrique Mammarella, y junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.

En ese marco y consultado sobre el peso que tuvo en el resultado electoral del domingo el mensaje de uno de los candidatos a Presidente (Javier Milei) en contra de la educación pública, el funcionario señaló que "hubo dos cosas en esa campaña" y diferenció claramente la propuesta del libertario de la que promovió, con propuestas, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa

"El ataque era un retroceso enorme para la educación pública. Hubo varias etapas: en un momento era deshacer la obligatoriedad de ir a la escuela primaria que en la Argentina está por ley del 8 de julio de 1884, y en algunas provincias como Entre Ríos y Santa Fe existe desde antes".

"Él planteaba retroceder a un país que todavía no era un país y, además arancelar la universidad pública a través de un voucher. Se planteaba cerrar las escuelas con la idea de que 'aquella que no era una unidad de negocio, que no era competitiva, se cierre'". Y aquí, cruzando el río (en Entre Ríos), el 20 % de las escuelas tienen personal único, tienen 10 o 12 chicos; entonces (siguiendo el razonamiento de Milei), se cierran".

Mientras tanto, "en la educación universitaria pasamos de 350 mil estudiantes a 2,5 millones; y de 19 universidades a 57, y ahora 62 porque el Congreso acordó la creación de cinco universidades nuevas".

"Del otro lado - insistió el ministro de Educación para aludir a Massa- había propuestas de construir jardines, de una ley para ampliar el financiamiento educativo. Tenemos que hacer que los chicos de 3 años vayan al jardín, completar la escolarización de los chicos de 4, completar el proceso de alfabetización al finalizar el primer ciclo de la primaria: comprar libros y computadoras".

También insistió en la importancia de contar con más escuelas técnicas que cobijen a más estudiantes en esta terminalidad: "Para ser un país con industria, producción y trabajo, necesitamos volver a duplicar la cantidad de escuelas técnicas".

También señaló la necesidad de "crear más universidades y fortalecer las becas". Y "cómo construimos a partir de esas propuestas los acuerdos que la Argentina necesita a partir del 10 de diciembre".

"Eso es lo que se discutió el domingo y se va a seguir discutiendo", concluyó.

Con informacion de El Litoral.