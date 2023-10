Carlos Zimerman: "El kirchnerismo es un cáncer que hay que extirpar, inclusive votando a Milei"

Estoy absolutamente convencido que los Argentinos nos enfrentamos a una encrucijada como nunca antes pasó en estos 40 años de democracia que hoy justo estamos conmemorando. Los Argentinos nos encontramos ante la disyuntiva de votar a un Massa que es la continuidad del kirchnerismo, es otro Alberto Fernández, es más de los mismo de lo que padecemos desde el año 2003, o a un desconocido que irrumpió en la política hace muy poco tiempo y que desconocemos absolutamente cómo nos va a gobernar o si realmente tiene capacidad para ello.

En el primer caso ya sabemos que nos puede pasar, que es lo que vamos a padecer y con quienes nos vamos a alinear. Massa llevó como primer candidato a Diputado por Buenos Aires a Máximo Kirchner, y como Senador por el mismo distrito a Wado De Pedro, ni que hablar del resto de las provincias Argentinas. El kirchnerismo colonizó absolutamente todas las listas de Massa en todos los distritos de Argentina, solo les falta la frutilla del postre y es tenerlo a Massa, un personaje siniestro al que muchos aún no conocen, el pero Massa seguramente es el que vendrá si es coronado presidente de la nación.

Milei no es la panacea ni. mucho menos, es un personaje que desconocemos, pero al menos por ahora no nos "cagó", Massa si, es kirchnerismo puro, forma parte de lo peor que nos pasó a los Argentinos desde la creación misma de la república.

No coincido con aquellos que "histéricamente" salieron a romper cualquier puente con el libertario, son los mismos que en sus provincias tienen a toda su familia viviendo del Estado, son los mismos que le dieron el apoyo incondicional a Cristina Kirchner y la espalda al campo.

Seguro que no acepto los agravios de Milei hacia mi partido, la UCR, mucho menos hacia nuestro prócer máximo el Doctor Raúl Alfonsín, pero los argentinos nos quedamos sin opción alguna: O es Milei o es la corrupción, la delincuencia, las mafia y la perpetración en el poder por los próximos 4o años. Ya no es que vamos camino a ser Venezuela, vamos camino a ser Cuba.

No quiero que nuestros hijos se vayan y que Ezeiza sea la única salida, aún sueño con un país diferente, integrado al mundo, libre y por sobre todas las cosas decente. De un lado ya se quien no me puede brindar eso, del otro lado es una incógnita, prefiero arriesgar.

Votas en blanco o no ir a votar no es una opción, es lo mismo que votar a Massa, por algo son tan corruptos y dañinos que piensan dejar el día de las elecciones el feriado XL para que el porcentaje de votantes sea menor incluso al de la primera vuelta, es otra trampa más de estos bandidos que desde hace 20 años están en el poder.

Voy a votar a Milei, no quiero más kirchnerismo, no quiero más corruptos y ladrones, son un verdadero cáncer y hay que extirparlo, inclusive votando a alguien que no conocemos, que lo único que sabemos es que tiene malas formas y por ahí habla de más, pero por ahora no nos mintió, no nos engaño, no nos "cagó", y eso para esta Argentina que está en el subsuelo, ya es mucho.