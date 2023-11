Martín Racca fue designado vicepresidente primero del Concejo

En la sesión ordinaria de este jueves se realizó la entrega de premios de la tercera edición del Concurso fotográfico Concejo Municipal de Rafaela 2023. Bajo el tema “40 años de Democracia en Rafaela”, la recepción de obras presentadas comenzó el diez de setiembre y finalizó el nueve de octubre, participando alrededor de 30 personas.



El presidente del Concejo Germán Bottero agradeció a quienes fueron partícipes de esta instancia, como así también al jurado conformado por los reconocidos fotógrafos locales Trinidad Bussolaro, Eduardo Schaberger y Walter Martínez. Fueron premiadas cinco fotografías alusivas, y los concejales fueron mostrando cada una de ellas, entregando a los participantes los certificados de reconocimiento.

El primer premio fue para la obra “Un largo camino recorrido” de Carlos Ruiz. Martín Marzioni logró el segundo lugar con “Reencuentro” y el tercer premio fue para Paula Núñez con “Resistencia Colectiva”. Además, hubo dos menciones, la primera para Verónica Sartorio con “Democracia, siempre Democracia” y la segunda para Ezequiel Boiero con su obra “Ahora estoy en libertad”.

Cabe destacar que los premios consistieron en $200.000, $120.000, y 70.000 para los tres primeros lugares, $3000 para cada una de las menciones, y los integrantes del jurado recibieron como reconocimiento a su labor $20.000 cada uno.

COPA DE LECHE PARA LA

ESCUELA AVELLANEDA

Un proyecto de resolución del bloque oficialista aprobado, fue el que hace referencia al presentado por los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 654 "Dr. Nicolás Avellaneda" en la primera sesión de Concejo Joven que se llevó a cabo el 18 del mes pasado. En el mismo, se solicita la copa de leche para los alumnos de la institución que cuenta con doble turno y que, según un relevamiento realizado por ellos, muchos no siempre tienen la posibilidad de llegar a almorzar en su casa, y otros no pueden hacerlo directamente debido a la distancia y el horario restringido con que cuentan para trasladarse de la escuela a su hogar.

Como miembro informante, la concejal Valeria Soltermam expresó: “Este proyecto lo trajo en el marco de Concejo Joven el curso 4to B de la escuela Nro. 654 Dr. Nicolás Avellaneda y visibiliza la necesidad de toda una comunidad educativa. Así lo ratifican las encuestas que han utilizado como herramienta para acompañar este proyecto que ya lo han ingresado el gobierno provincial a través del director de la institución Leandro Almeida. Nuestro objetivo aquí es darle un poco más de fuerza a este pedido que se presentó en la primera sesión de Concejo Joven. Además del carácter empático y solidario que tiene el proyecto, quiero destacar la actitud de los alumnos y de las alumnas luego de participar de este programa, y la alegría con la que se fueron los chicos de la sesión que realizamos en este recinto. Me quedo con esa actitud, con ese empoderamiento que se veía en el brillo de sus ojos y que a mí me dejó muy contenta, no solo porque el proyecto fue aprobado por mayoría, sino por poder continuar con estas gestiones con el gobierno provincial para conseguir finalmente que se concrete el pedido, en principio, para esta escuela.”.

Por su parte, la concejal Alejandra Sagardoy hizo hincapié en la necesidad de que el Estado garantice la nutrición de niños y adolescentes a través de la prestación y provisión gratuita de la copa de leche para todos los establecimientos educativos de gestión estatal. “La severa situación económica que vive nuestro país, agravada por una inflación que repercute de manera considerable en todos los estándares de nuestra sociedad, principalmente en nuestros niños y adolescentes más vulnerables, generó niveles de pobreza récord en nuestra historia. A través de la copa de leche, se busca que los alumnos tengan una incorporación de glucosa porque esto mejora la alimentación, la atención y la funcionalidad del cerebro. Hay estudios que sostienen que la falta de un desayuno adecuado tiene una alta incidencia en el rendimiento escolar. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y materializar el derecho a la alimentación. Es el Estado que tiene que implementar políticas públicas y programas alimentarios garantizando los fondos para los mismos”, afirmó.

MÁS PROYECTOS APROBADOS

Un proyecto de ordenanza aprobado se refiere a la aceptación y agradecimiento de la donación de dos fracciones de terreno propiedad de Daniel Juan Barberis Bainotti y Marcela Rita Barberis para ser destinadas a la prolongación de calles J.B. Justo y Gral. J. P. López (ambas desde calle A. Jauretche y 29m hacia el Oeste) ubicadas en parte de la Concesión 293 de esta ciudad.

Como miembro informante, Soltermam expresó: “Aceptamos y agradecemos al señor Daniel Bainotti y a la señora Marcela Barberis esta donación, que le permitirá al Estado local concretar la prolongación de las calles antes mencionadas, y continuar con el desarrollo urbanístico del sector oeste de Rafaela”.

También se aprobó el proyecto de ordenanza presentado por el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico, en el que se solicita ampliar la Zona de Establecimiento Controlado (ZEC) para vehículos automotores sobre calle 9 de Julio, entre las calles Necochea y Las Heras. En su considerando recuerda “que fue aprobada una minuta de comunicación por el Concejo Municipal, la cual solicita la ampliar la Zona de Establecimiento Controlado sobre calle 9 de Julio entre las arterias Necochea y Las Heras" y que "fue avalada por firmas de los vecinos frentistas, alegando la necesidad de rotación de vehículos, lo cual resulta más beneficioso para los comercios ubicados en ese sector".

"Pero habiendo transcurrido un plazo prudencial, sin llevarse a cabo la petición y ante reiterados reclamos de quienes poseen su vivienda o comercio en el sitio de referencia es que se ingresa el proyecto de ordenanza", agrega.

Mársico dijo: “Primero fue ingresado por minuta en acuerdo con la concejal Brenda Vimo, y después decidimos ingresar un proyecto de ordenanza para que esto se incorpore directamente en el texto original que incluye el listado de calles contempladas en la ZEC”.

SOBRE ESPACIOS VERDES

Se aprobó también la minuta de comunicación impulsada por el bloque Juntos por el Cambio, a través de la cual solicitó se lleve a cabo la instalación de algún tipo de recipientes para mantener la limpieza del espacio verde situado entre las calles Las Magnolias y Los Cardos. “Un entorno limpio promueve la salud mental y física de las personas y es imprescindible concientizar a las personas sobre la importancia del cuidado el medio ambiente y la responsabilidad individual en la conservación de estos espacios”, dice en sus fundamentos.

El concejal Ceferino Mondino fue el defensor del proyecto: “Los barrios plantearon el problema del ocio. Hoy ya es evidente que la falta de planificación y la ausencia de un Estado en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el uso del espacio público, ha generado inconvenientes entre los vecinos y su convivencia. Nosotros pensamos que hay que tener una mirada a largo plazo, obviamente poner en valor los espacios públicos que son sumamente importantes porque el ocio y la recreación son parte de la mejora de la calidad de vida de los rafaelinos. Pero también vemos que hay que hacer cosas en el corto plazo. Dotar de servicios o de pequeños detalles o inversiones como son los cestos de residuos, no hacen más que tratar de mejorar un servicio para quienes van a esos lugares. También entendemos que prohibir significa caer en que estos vecinos opten por la ilegalidad, y aunque prohibamos, si no damos otra opción, los lugares van a seguir siendo utilizados. Creo que hoy tenemos que empezar a dar soluciones en el corto plazo para que no haya problemas de convivencia, sin olvidarnos del largo plazo. El aprovechamiento del espacio público tiene que ser una política de Estado. Si entendemos el ocio como un derecho, vamos a empezar a pensar en una ciudad moderna y de avanzada que es la que todos los rafaelinos queremos”.

Con información de La Opinión