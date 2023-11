José Nuñez, diputado macrista: "Sergio Massa es peor que Néstor Kirchner"

El diputado nacional del PRO José Nuñez no anduvo con eufemismos este miércoles por la mañana a la hora de justificar su voto por Javier Milei: " Sergio Massa es más hijo de puta que Kirchner", dijo el legislador oriundo de Santa Fe. "Todas las personas que tenemos el secundario completo, por lo menos, entendemos que está haciendo un desastre", agregó el referente del sector que lidera Federico Angelini, el único espacio del macrismo santafesino que, por ahora, se manifestó a favor del pacto entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

En declaraciones al programa “Informados” en Radio Eme, conducido por Mario Galoppo y Karina Bolatti, Nuñez sostuvo que “nunca votaríamos al kirchnerismo y menos a Massa, que es lo peor que le puede pasar a la Argentina: tiene el dólar a más de 1.000 pesos, tiene una inflación arriba del 300%, no hay combustible cuando tiene que haber”. “Me da pena algunos argentinos que se sienten seducidos por algunas medidas populistas que son pan para hoy y hambre para mañana”, agregó.

Sobre su apoyo a Milei, Nuñez argumentó qué “Argentina necesita un cambio y los argentinos decidieron que quien tiene que conducir ese proceso de cambio es él, aunque a mí me hubiera encantado que sea Patricia”. ¿Puede ser un error el apoyo de parte del PRO al minarquista? “Y sí, nos podemos equivocar si lo elegimos, porque nos podemos equivocar, pero con el otro ya sabemos que estamos equivocados. Milei tiene el beneficio de la duda, lo otro es certeza, y ya sabemos lo que no queremos”, clausuró las dubitaciones quien resultara reelecto como diputado el domingo pasado.



Sin embargo, para el diputado nacional nada asegura que con el libertario la situación no vaya a empeorar. De hecho, cree que las probabilidades son “50%-50%”, aunque luego corrigió su pronóstico: "33% mejor, 33% igual y 33% peor". No obstante, aclaró que "de la otra manera sé que no hay ninguna posibilidad de ir a algo mejor, porque ya hace veinte años que están gobernando y lo único que hicieron es cagarse de risa de los que se están cagando de hambre, ¿cuánto más necesita el pueblo argentino para entender que no es por ahí?", se preguntó.

A pesar del apoyo manifestado a La Libertad Avanza, Nuñez aclaró que el PRO "no va a ser gobierno". "En muchas cosas no estamos de acuerdo (con las propuestas de Milei) y se lo hicimos saber con un documento de doce puntos que Patricia enumeró en su conferencia de prensa".

¿Cómo actuarán? "Las cosas que estén bien las vamos a acompañar y las cosas que estén mal, vamos a oponernos. No vamos a ser gobierno, pero queremos una opción de cambio porque entendemos que la Argentina mayoritariamente quiere cambiar".

El freno de Pullaro

"Respeto mucho su posición porque él es gobernador electo y va a tener que convivir con el presidente que le toque conducir a Argentina", opinó Nuñez, en otro pasaje de la entrevista, sobre el estado de stand by en el que Maximiliano Pullaro puso su apoyo a Milei. "Él acompañaba, como yo, a Patricia, y creo que fue muy claro cuando en su momento dijo que, entre Massa y Milei, votaría a Milei, pero hoy, a lo mejor por ser orgánico, firma un documento". "Él también es una expresión de cambio y que viene a resolver los problemas que Santa Fe tiene", concedió el diputado.

La ¿fractura? de Juntos por el Cambio

Para Nuñez no hay tal crisis en la alianza opositora: “Esto es como una familia: en tu familia vos no opinás igual que tu mujer o tus hijos en todos los temas. Sos más tolerante, menos tolerante, hablás más, hablás menos, pero es natural que haya distintas voces”, graficó.

“Cuando armamos este tipo de coalición lo hacemos para enriquecernos”, valoró el diputado. “La opinión de Gerardo Morales, por ejemplo, que puede llegar a molestarme, no implica que no podamos seguir charlando en busca de perfeccionar esta coalición que es muy joven, nació en 2015”. “Tenemos que seguir perfeccionándola y ser más tolerantes, discutir más dentro de lo orgánico y no filtrar hacia fuera”, recetó.

Con informacion de Letra P.