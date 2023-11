Victoria Villarruel estalló contra el Gobierno: «Massa y su banda nos siguen ahorcando»

Faltan dos semanas para el balotaje en Argentina y en La Libertad Avanza intensificaron su campaña para que Javier Milei sume más votos. La propuesta es la continuidad del kirchnerismo de la mano de Sergio Massa con una inflación del 138,8% interanual o un cambio. En este contexto, la candidata a vicepresidenta por el liberalismo, Victoria Villarruel, arremetió contra el Gobierno.

En LN+ le mostraron un video de un posible testaferro de Martín Insaurralde, acusado de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, y estalló: «Me parece tan escandaloso que es difícil que el pueblo, si no se siente tentado de alguna manera, pueda elegir a semejantes delincuentes«, contestó la diputada liberal al observar el material audiovisual.

Seguido a esto, Victoria Villarruel siguió con la polémica en sus redes sociales. «No hay campaña del miedo que tape el hambre, la inseguridad, la imposibilidad de alquilar, que el sueldo no valga nada y que Massa y su banda nos sigan ahorcando mientras te venden un mundo q no existe. Massa es la destrucción que HOY vivimos, no hace falta probarlo luego del 10/12″.

La alianza con el PRO

Por otro lado, le consultaron a la diputada nacional acerca del pacto con el PRO e indicó que «no están conversando sobre cargos» pero que mantuvo reuniones con parte de Juntos por el Cambio. «Estamos recibiendo su apoyo porque tenemos que asegurar la fiscalización y no se habla de cargos. En algunos puntos mi estrategia de seguridad era diferente a la de Patricia», aclaró la dirigente luego de una pregunta específica sobre el ministerio de Seguridad.

«Esto es contrarreloj. Las urnas son impugnadas, faltan boletas como en La Plata o las urnas no expresan lo que hay dentro con las actas. Estamos trabajando a contrarreloj los dos equipos. Lo vamos a lograr, pero necesitamos que se involucre la ciudadanía. Nada es seguro ni el voto respetado si los ciudadanos no auditan esas urnas», cerró.

