Luego de firmar su nuevo contrato, Sebastián Villa rompió el silencio

Luego de varios meses, Sebastián Villa pudo firmar contrato con su nuevo club a pesar de los inconvenientes legales que se pueden generar con Boca.

El colombiano se autodeclaró como futbolista libre teniendo en cuenta que en la actualidad tiene un vínculo con la institución argentina. Tras su presentación con el Beroe de Bulgaria, el extranjero decidió romper el silencio y hablar sobre lo sucedido en los últimos meses.

En su cuenta oficial de Instagram, el delantero aprovechó la oportunidad para emitir su descargo tras haber sido declarado como culpable en una causa de violencia de género. “Muchas personas se fueron de mi lado en momentos difíciles, me menospreciaban, no me saludaban, se burlaron de mi pero, yo siempre confié en el Señor“, dijo.

“Se olvidaron que yo soy un pelado del barrio que comenzó recogiendo chatarra, tengo muy claro lo que significa la palabra ‘Guerrero’ y aquí estamos, viviendo este sueño que tengo desde pequeño, saliendo adelante para darle a mi familia un futuro mejor“, aseguró.

En este mismo espacio, el ex Deportes Tolima también tuvo tiempo para escribir unas palabras que generaron polémica en el mundo Boca. “Gracias infinitas a todos los hinchas de Boca que me quieren y me apoyan, siempre los voy a llevar en mi corazón. Siempre voy a desear lo mejor del mundo al club, dejé hasta la última gota de sudor aún teniendo mi cabeza hecha pedazos", puntualizó.

Fuente: 442