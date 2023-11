Luis Juez desenmascaró a Sergio Massa: «Sé que es un bandido»

Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio, manifestó duras críticas contra el candidato Sergio Massa, acusándolo de ser un «bandido», «sinvergüenza», «mentiroso» e «impostor». En declaraciones realizadas hoy, Juez expresó su preocupación por la situación política actual y dejó en claro que votará por Javier Milei y ayudará a cuidar los votos.

«Sé que Massa es un bandido, un sinvergüenza, un mentiroso, impostor, chanta y sé que es la cara más inteligente, más agresiva y más pícara del kirchnerismo», disparó Juez en una entrevista para la radio CNN y sumó: «Sé que si Massa gana, va a perfeccionar un mecanismo horrible de populismo en la Argentina».

«Con Sergio Massa vamos al fondo del precipicio, ya sabemos que no va a ser mejor presidente Massa que hoy como ministro de Economía con toda la suma del poder público», arremetió el exembajador argentino en Ecuador y luego volvió a ratificar su voto a favor de Javier Milei, aunque reconoció que le hubiese gustado ver a un candidato de JxC.

El firme apoyo de Luis Juez a favor de los libertarios

El ex candidato a gobernador de Córdoba no solo expresó su voto a favor de Milei a pesar de sus dudas, sino que también anunció su compromiso activo en el proceso electoral. Enfatizó que no solo depositará su voto en la urna, sino que, públicamente, asumirá el rol de fiscalizador y movilizará los recursos y estructura de Juntos por el Cambio para respaldar la transparencia del acto eleccionario.

Este gesto refleja su convicción en la importancia de darle el beneficio de la duda a Milei, resaltando su participación activa en el proceso y su deseo de contribuir a la integridad del sistema democrático. «Voy a ir a votar a Milei con un montón de dudas y lo digo públicamente, le voy a fiscalizar y vamos a poner toda nuestra estructura de JxC, porque prefiero darle el beneficio de la duda», indicó el ex intendente de la Ciudad de Córdoba.

La manifestación pública de Juez de fiscalizar el proceso electoral y movilizar recursos partidarios refleja un compromiso activo con la transparencia y la autenticidad del resultado, señalando la importancia de mantener la confianza en el sistema democrático en un momento importante para el país.

Con información de www.elintransigente.com