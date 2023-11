Pullaro: "Yo soy gobernador y vine a cambiar las instituciones de la provincia"

El asesinato de un policía en la puerta de un hospital público de Rosario después de que tres delincuentes intentaran buscar a un preso internado en el mismo nosocomio, operó como detonante para que la gestión entrante ratificara algunas de las reformas que pretende encarar. Ante el hecho, el propio gobernador electo, Maximiliano Pullaro, insistió en que la provincia necesita un régimen especial para los presos de alto perfil; del mismo modo, dijo que "desde el primer día" aspira a discutir aspectos vinculados al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación ("no puede ser que por ser feriado, haya un solo fiscal disponible", disparó). Finalmente, confirmó que está dispuesto a dar la discusión para promover una renovación de la Corte Suprema. "Yo soy gobernador y vine a cambiar las instituciones de la provincia", sentenció.

A propósito de lo sucedido en Rosario, el futuro mandatario dijo que "no hay lógica" en sostener un mismo trato para internos comunes y presos de alto perfil; y cargó contra miradas "garantistas" de determinados operadores judiciales.

"Un preso de alto perfil que mata, manda a matar o comanda una organización criminal no puede estar en las mismas condiciones de detención que otro preso común. Esto no puede pasar. La lógica marca eso. Lamentablemente - planteó-, las miradas judiciales con una óptica garantista que primó en la formación de operadores judiciales en la provincia, hace que lo que debería ser obvio, no lo termine siendo".

- A propósito de operadores judiciales, ¿realmente plantea renovar la Corte?¿Va a promover esto como gobernador de Santa Fe?

- Lo vamos a discutir; lo vamos a discutir en una mesa política del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que lo componen quince partidos políticos. Yo soy gobernador y vine a cambiar las instituciones de la provincia, y a dar los debates que haya que dar para que los santafesinos podamos vivir mejor en materia de seguridad, por supuesto, por eso dejo estos temas como para discutirlos desde el primer día de la gestión; pero también en materia de educación y de producción. Son temas que tenemos que discutir, pero las instituciones democráticas, tienen que tirar para el mismo lado y a veces no parece que suceda eso,.

- ¿Para la Corte imagina un recambio dialogado?

- Intento discutirlo en Unidos y en función de ello tomaremos la decisión de qué es lo que tenemos que hacer. No quiero adelantar nada porque no sería correcto de mi parte. Somos miembros de un frente en el que todos los partidos tienen que opinar, pero indudablemente tiene que haber cambios en la provincia y cambios profundos; fundamentalmente, cambios de miradas.

Contexto

La estrategia para promover la eventual renovación de la Corte no está definida; de allí que Pullaro pretenda someter el tema a discusión de todo el frente Unidos. También deberá debatirse la pertinencia; las opiniones en términos jurídicos están divididas entre quienes entienden que debe respetarse – al menos- el límite de edad planteado por la Constitución nacional, de 75 años, y quienes consideran que no existe tope alguno para la permanencia de los ministros del máximo tribunal local. En Santa Fe, sólo uno de los seis ministros está por debajo del tope fijado para los jueces nacionales.



La Constitución provincial plantea que los magistrados quedaban a merced de los Ejecutivos, a partir de los 65 años. Pero ello fue desconocido por fallos posteriores del máximo tribunal de justicia de la Nación. Otras interpretaciones dan cuenta de que la provincia tampoco tiene por qué ceñirse al límite de edad que plantea la Constitución de todos los argentinos. De ser así, debería forjarse un nuevo marco jurídico en Santa Fe, pero que no podría tener efecto retroactivo; o promoverse el juicio político sobre los integrantes de la Corte que, según se considere, deberían ser removidos -para ello, a la vez, deberían invocarse motivos suficientes-. A menos que la renovación sea consensuada con los propios magistrados...



Sobre el MPA

Pullaro cargó también este miércoles contra el Ministerio Púbico de la Acusación por la "falta de reacción" ante el gravísimo episodio sucedido en el Hospital Provincial de Rosario. "Me duele el hecho y la falta de reacción de las instituciones... No hubo ni un comité de emergencia; están relatando lo sucedido", se quejó. "Es muy grave lo que está pasando - sostuvo-. No sólo tiene responsabilidad el Ejecutivo que sí, estuvo ausente, pero fueron muchas las organizaciones ausentes. Hoy no hubo nadie del MPA. Hoy no había nadie intentando dar respuesta; es gravísimo. No puede ser que hoy por ser feriado haya un solo fiscal; siempre le terminan echando la culpa a la Policía que en este caso está fallecido". Pullaro se preguntó: "¡¿Los 78 fiscales (de Rosario) en diciembre, enero y febrero se van a volver a tomar vacaciones y a dejar a la ciudad desprotegida?! Estas cosas las quiero discutir desde el primer día".

La declaración generó una reacción institucional del MPA que a través de un comunicado, dio cuenta de cada acción desplegada desde que se cometió el crimen. En el texto, el organismo aseguró que "los feriados dispuestos para la actividad judicial no han afectado el servicio de justicia", ya que "en todo momento se encuentran asignados al menos 4 fiscales especializados y sus respectivos equipos de trabajo para la atención de casos de urgencia". Aun así, se consignó que la Fiscalía General y la Auditoría General de Gestión "están llevando adelante un proceso de monitoreo" sobre la Fiscalía Regional de Rosario para "mejorar la organización y el abordaje de los hechos de violencias altamente lesivas".

Fuente: El Litoral, sobre una nota de Ivana FUX