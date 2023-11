Cuti Romero: ¿El mejor central de la historia de la Selección Argentina?

None

¿Cristian “Cuti” Romero es el mejor central de la historia de la Selección Argentina? La pregunta no es descabellada y cada día toma más relevancia, pese a la poca cantidad de encuentros que tiene el defensor del Tottenham en la Albiceleste.

Campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022, el jugador de 25 años, ubican al Cuti Romero en el Olimpo de los máximos ganadores con la Selección y lo ponen a la par de los mejores zagueros de la Albiceleste.

Daniel Passarella, bicampeón mundial, Oscar Ruggeri y Roberto Perfumo son algunos de los nombres que se vienen a la cabeza a la hora de hablar de los defensores más sobresalientes que vistieron la celeste y blanca. Y ahora el Cuti Romero comienza a sentarse en la mesa de estos grandes.

Desde su debut en 2021, Romero supo ir de menor a mayor y suele ser figura en cada uno de los encuentros que le toca disputar en el equipo de Lionel Scaloni. Además, a principios de este año, la prestigiosa revista inglesa Four Four Two lo ubicó entre los mejores defensores del mundo, por lo que a nivel clubes su nivel también destaca cada fin de semana.

El debate está abierto y los números (y las vitrinas) no mienten. Cristian Romero ya es uno de los defensores más destacados de la historia argentina y su carrera parece recién estar comenzando. ¿Seguirá sumando méritos?

