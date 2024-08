Tras la salida de Gallardo del Al-Ittihad, Benzema blanqueó su conflicto con el argentino: "Hubo muchos problemas extrafutbolísticos"

La figura francesa del Al-Ittihad, Karim Benzema, esperó a que Marcelo Gallardo se valla a River Plate para romper el silencio sobre su tensa relación con el entrenador argentino.

A finales del año pasado, la ausencia de Benzema en los entrenamientos del club Árabe era un completo misterio. Luego se descubrió que el Muñeco había pedido la destitución del Gato, por lo que su relación quedó colgada de un hilo.

Para colmo, los malos resultados del técnico argentino solo agravaron el clima enrarecido. Benzema no aparecía y el nuevo técnico de River obtenía malos marcadores. Esas fue una de las principales razones que motivaron la desvinculación del Muñe, según el nuevo presidente de la institución saudí, Louay Nazer.

Es por eso que, este martes, el ex delantero del Real Madrid accedió a una entrevista y no se quedó con ningún pelo en la lengua. Además de aclarar que sus problemas fueron "meramente extrafutbolísticos", el Gato comentó: "No me gusta hablar del pasado, pero es verdad que hubo muchos problemas. No estábamos concentrados en el fútbol”.

Además, agregó: "Lo más importante es mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado, y sobre todo aprender de nuestros errores. Tenemos que pensar en estos fallos para recuperarnos, y eso es lo que hicimos en la pretemporada, con muchos cambios”.

Por último, el ex Balón de Oro aprovechó para elogiar a su nuevo entrenador, Laurent Blanc, quien llegó en reemplazo de Gallardo. “En Europa, Laurent Blanc es una figura muy conocida, y también en Qatar. Aquí se está conociendo su filosofía de juego. Es un estilo que empieza desde atrás y construye la acción hasta la portería contraria”.

Fuente: 442