El mensaje de Pullaro a todos sus funcionarios: "Nosotros somos Arturo Illia"

Honestidad, transparencia en todos los actos gubernamentales y fuerte contracción al trabajo exigió el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, a los funcionarios políticos que lo acompañarán en la función desde el 10 de diciembre. "Nosotros somos Arturo Illia" repitió en alusión al ex presidente de la Nación de origen radical.

A diez días de asumir la gobernación, Pullaro convocó a la "primera reunión interministerial" donde convergieron no solo ministros y secretarios, sino todos los gabinetes en cada una de las once carteras que tendrá la futura gestión. La reunión fue en el cine teatro Luz y Fuerza y siguió a la sanción de la nueva Ley de Ministerios por parte de la Cámara de Diputados con algunas críticas de la bancada justicialista.

El encuentro se demoró algunos minutos debido a que varios integrantes del gabinete y el propio Pullaro estaban en la sesión de Diputados que votó varias leyes antes del final del Período Ordinario. En el patio de Luz y Fuerza, a la espera del electo, se fueron reencontrando dirigentes de las diferentes fuerzas que componen Unidos para Cambiar Santa Fe. Hubo abrazos e incluso los intercambios de teléfonos entre dirigentes que habían perdido los contactos.

Pullaro y la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, dieron una serie de definiciones antes de ingresar al salón en el anticipo de lo que serían los discursos de ambos. Fue primero la galvense quien marcó pautas de trabajo para luego Pullaro remarcar tres o cuatro puntos esenciales. Después fue el turno de cada uno de los ministros de marcar líneas centrales de la gestión.

"Agradecerles a todos sinceramente, profundamente, que sean parte del próximo gobierno de la provincia de Santa Fe. Tenemos desafíos inmensos juntos en un momento muy difícil de la República Argentina, de la provincia de Santa Fe cuando los ciudadanos no la están pasando bien, cuando los ciudadanos son víctimas de la inseguridad, víctimas de la inflación y víctimas de un Estado que ha sido ineficiente" señaló. Allí entonces empezó a desgranar los conceptos que pretende de la gestión. "El gobierno los vamos a construir entre todos y cada uno de nosotros, pero con mucha claridad. Nosotros somos Arturo Illia, Arturo Illia. Nos tenemos que destacar por la honestidad en la gestión de los recursos públicos. Tenemos que trabajar para que el Estado tenga procesos transparentes, para tener un gobierno abierto, que la ciudadanía sienta confianza en cada uno de los funcionarios públicos que hay en la provincia de Santa Fe. Honestidad. Nosotros tenemos que ser austeros, la sociedad, nuestros vecinos nos llegan a fin de mes. Tenemos la posibilidad de corregir muchísimas cosas a la provincia de Santa Fe pero tenemos que trabajar sin privilegios por eso la austeridad es fundamental como funcionarios del próximo gobierno. Vamos a tener muchas posibilidades de trabajar y vamos a tener los recursos para trabajar bien pero bajo ningún concepto podemos ostentar lo que la sociedad nos pueda ver siendo parte de algún privilegio. Tenemos que mostrarle que somos un gobierno cercano", remarcó.

Más adelante "les quiero pedir desde lo más profundo del alma, del corazón, es que estos cuatro años estemos juntos trabajando, le dejemos la vida a la función pública. Yo le voy a dejar la vida. Voy a trabajar desde primera hora de la mañana hasta última hora del día, todos los días de mi vida, primero porque me encanta porque me honraron ustedes los santafesinos dándome esta inmensa y hermosa responsabilidad que es gobernar la provincia de Santa Fe junto a todos ustedes. Por eso queríamos que estén todos: ministros, secretarios, asistentes técnicos quienes van a colaborar. Dejémosle la vida al gobierno para resolver los problemas de la gente. Tenemos que sentir que en cuatro años los santafesinos están mejor en muchos problemas. Que los vamos a encarar, que no vamos a poder solucionarlos a todos, pero que vamos a volver a encararlos hasta que nuestra inteligencia, nuestra capacidad nos permita resolverlos y eso es la función pública dejémosle nuestra vida y sepamos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el futuro de nuestros hijos".

Después destacó el significado de la provincia y la importancia que tiene Santa Fe ante el resto de las provincias. "Trabajar mucho, ser austeros, honestos" subrayó. Recalcó "la inmensa responsabilidad y un inmenso desafío. Los invitamos a que lo podamos transitar juntos. Les agradezco a ustedes, le agradezco a Dios la posibilidad que me dio de estar en este lugar, le pido claridad y las pido que nos ayuden y mantengamos estas reuniones. Estemos cerca de la gente, tengamos perfiles altos, comuniquemos todo lo que hacemos. Seamos abiertos, escuchemos, atendamos a todo el mundo. Demos las respuestas. Cuando es sí se puede; cuando no se puede, no se puede. Ser muy claro: nunca decir un sí que va a ser un no. La gente lo sabe si se habla de frente. Les puedo asegurar que esta hermosa confluencia de partidos políticos que nos llevaron a hacer la elección más importante que pueda haber hecho un grupo de partidos políticos en nuestra provincia le va a demostrar a todos los santafesinos que no se equivocaron. Desde lo más profundo del corazón, les agradezco por ser parte de este desafío".

Antes, Scaglia dijo que cuando se termine la gestión podamos volver a mirarnos la cara y celebrar lo que hicimos. "No se olviden de la gente cuando gestionemos; no se olviden de cada santafesino que viva en cada pueblo y que nos llama. En en ese reclamo, en esa inquietud está la vida de muchos hombres".

Diputados

La Cámara de Diputados en la última sesión del Período Ordinario y de la integración actual sancionó la Ley de Ministerios pero también el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la provincia después de una larga discusión en Labor Parlamentaria.

Por otra parte convalidó proyectos del Senado y convirtió en municipios a las localidades de San José de la Esquina (dpto Caseros) y Teodelina (General López). De esta manera serán las ciudades 61 y 62 de la provincia.

