Wanda Nara se largó a llorar al contar que su hija menor le reclamó la presencia en su casa: “Los extraño”

Wanda Nara es una de las participantes estrella del Bailando italiano y continúa demostrando su talento en la pista del ciclo. Sin embargo, durante su última presentación, la mediática reveló que no está pasando un buen momento emocional ya que extraña mucho a su familia. Mientras ella lleva adelante las grabaciones en Italia, sus hijos menores están en Turquía, al cuidado de Mauro Icardi.

Según contó la diva, sus dos nenas más chicas tampoco están disfrutando estar distanciadas de su mamá. “La semana pasada volví a mi casa. Estuve tres días y... no quiero llorar, perdón. La más chica vino con dos pruebas de la escuela. En una se sacó un 2 en la otra un 1. Me dijo que fue porque yo no estaba. Sí, extraño a la familia”, dijo Wanda sin poder ocultar el llanto.

Durante la entrevista, la conductora también contó que los entrenamientos constantes para llegar a las galas son agotadores: “Acá en Roma todo el mundo es tan amable conmigo. Realmente no tengo fuerza, estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas de ensayo”.

Fuente: TN