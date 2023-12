Pullaro insistió en hablar de "una Justicia cara e ineficiente", y dijo que habrá "renovación"

Ya como gobernador en ejercicio y ante la Asamblea Legislativa, Maximiliano Pullaro aludió frontalmente a uno de los temas que más roces había generado en la previa de su asunción: las reformas a la justicia y una eventual renovación de la Corte Suprema. "La Justicia (de Santa Fe) es cara y no da respuesta", planteó el mandatario para advertir luego acerca de una "Justicia con atraso, que debe ser renovada para cumplir con la Constitución". Tal expresión pareció ser una alusión implícita al debate generado en torno de la edad que opera como tope para la permanencia de los magistrados en el máximo tribunal. Volvió a mencionar el tema en su mensaje de cierre, ya en la Plaza de Mayo, y con un tono más espontáneo, descontracturado y personal. La referencia existió, aunque a través de la aseveración de que todos los cambios en su gestión serán por la vía del "diálogo", incluso, los de la justicia.

Este lunes, en conferencia de prensa, Pullaro ratificó su diagnóstico y avanzó sobre los pasos a dar.

- ¿A qué aludía cuando se refirió al atraso en el Poder Judicial; cómo piensa cambiarlo? - se le preguntó-

- Yo dije que tenemos una Justicia cara e ineficiente y esto se puede ver en función de la respuesta que le dan a los vecinos en todos los fueros, no sólo el penal que es el que más sobresale y el que más se siente permanentemente, sino al resto de las áreas. Vamos a plantear reformas administrativas que nos van a permitir agilizar los procesos

- Se molestó el Dr. Rafael Gutiérrez con esa expresión en su discurso…

- Yo no hice personal ningún concepto con nadie; si el doctor Gutiérrez está molesto o enojado, sabrá por qué. Entiendo que fui muy respetuoso. Lo que hice fue un diagnóstico de la Justicia de la provincia y de lo que entiendo que sucede…

- ¿Esto tiene que ver también con la renovación de la Corte? - consultó El Litoral-

- Tenemos una Justicia cara e ineficiente que no da respuestas, y el rol que tengo yo hoy como gobernador es trabajar para reformarla con las herramientas institucionales que tenemos. Y vamos a incidir todo lo que podamos para que el Poder Judicial tenga una planificación estratégica; porque si a mí en una ciudad o en una región donde una Cámara Penal o de cualquier fuero tiene dos o tres audiencias por mes pero me piden camaristas como sucedió, es porque nadie está pensando de qué manera somos más eficientes y abaratamos costos. Ayer planteé que aspiro a una renovación de la Justicia cumpliendo la Constitución de la Provincia de Santa Fe; algo tan simple como eso…

- ¿Cumplir con la Constitución tiene que ver con la edad que deben tener los ministros de la Corte en ejercicio? - insistió este diario-

- La Constitución de la provincia lo dice con mucha claridad; después hay un fallo y una Acordada planteada por el Dr. (Casiano) Iribarren, pero la Constitución de Santa Fe plantea los 65 años. De todos modos, no vamos a hacer un gobierno que se lleve puesto a nadie. Aquí habrá un proceso de diálogo en cada una de las etapas que vamos a llevar adelante. El diálogo va a ser con la Legislatura, con el Poder Judicial y con los diferentes actores de la política y de la institucionalidad de la provincia

