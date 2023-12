Eva Bargiela admitió que tuvo un romance con Manu Urcera y explicó por qué decidió ocultarlo

Eva Bargiela sorprendió al admitir que, tiempo atrás, tuvo un romance con Manu Urcera, el actual marido de Nicole Neumann. La modelo dio detalles de aquel affaire retro.



Después de que la top model anunciara su casamiento y comenzara con los preparativos de la boda, se conoció el rumor de que el piloto de carreras había sido pareja de la ex de Facundo Moyano. Los protagonistas negaron el trascendido, pero este lunes Eva puso fin al misterio.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), sostuvo: “Sí, pero aclaremos los tantos. Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar”. Consultada sobre aquella relación, evitó dar precisiones: “No sé dónde lo conocí. No me acuerdo”.

Con informacion de Todo Noticias.