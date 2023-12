FIFA advierte con excluir a la Selección de Brasil de las competencias internacionales

La FIFA y la Conmebol intimaron a la Confederación Brasileña de Fútbol para que llamen a elecciones cuanto antes y, de esa manera, encuentren un reemplazante a Ednaldo Rodrigues, el presidente que fue removido de su cargo por el tribunal de Río de Janeiro el pasado siete de diciembre, al detectarse irregularidades en la votación que desencadenó en su asunción a principios del 2022.

Desde aquel día, la entidad no tiene oficialmente una autoridad máxima. De hecho, fue intervenida por la justicia local, por lo que FIFA, que históricamente rechaza la interferencia gubernamental y de terceros en sus asociaciones miembro, ya les notificó formalmente que si no lo resuelven a corto plazo, sus selecciones y equipos no podrán participar en competencias internacionales.

Es decir, los clubes, por ejemplo, no podrán participar de las ediciones del 2024 tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, así como la Selección de Brasil podría sufrir la exclusión de las Eliminatorias Conmebol. En otras palabras, se quedaría sin la posibilidad de jugar de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por tal motivo, el ente que regula el fútbol mundial desde su sede en Zuirch, Suiza y que preside Gianni Infantino, así como la CONMEBOL, mediante Alejandro Domínguez, anunciaron que formarán una comisión para discutir el asunto en Brasil el próximo 8 de enero. Si se llega a esa fecha sin una respuesta interna por parte de la CBF, corre reales riesgos de ser sancionada.

¿Cuánto afectaría a la Selección de Brasil la sanción a la CBF?

De llegar la sanción de la FIFA a la CBF, la Selección de Brasil podría perder, principalmente, en 2024 su cupo en los Juegos Preolímpicos, o sea ya no tendría chances de ir a los Juegos Olímpicos de París, y su plaza en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, por lo que tampoco participaría, inéditamente, de la próxima Copa del Mundo. No obstante, el torneo clasificatorio para Estados Unidos, Canadá y México 2026 se reanuda en septiembre, por lo que la CBF contará con tiempo de sobra para solventar el conflicto interno.

