La queja y el pedido de Novak Djokovic tras el polémico final del partido entre Draper y Auger-Alliasime: "Es ridículo"

En el marco del duelo correspondiente al Masters 1000 de Cincinnati, el tenista canadiense Félix Auger-Aliassime cayó ante el británico Jack Draper por 7-5/4-6/4-6, en un partido que tuvo un final más que polémico, y que generó un reclamo del serbio Novak Djokovic en sus redes sociales.

Es que, cuando Draper tenía match point en el tercer set con un parcial de 5-4 y 40-30, Auger–Aliassime devolvió un saque del británico, y cuando la pelota pasó, Draper contrarrestó, pero el canadiense se desentendió de la jugada, debido a que había visto que su rival había cometido una infracción, por lo que el punto era suyo.

El juez de silla de este encuentro, no se percató de esta infracción por parte del británico, por lo que le dio continuidad al juego, y en consecuencia, el punto ganado a Draper, que se quedó tanto con el último set, como con el partido, al ganarlo 6-4. Inmediatamente, Auger-Aliassime fue a reclamarle este error al colegiado, aunque no tuvo una respuesta positiva.

Esta infracción, se debe a que tras la devolución de Auger-Aliassime, Draper golpeó a la pelota con su raqueta, la misma picó en el piso de su cancha y volvió a pegarle en la raqueta, para luego pasar al campo rival. Esto no se vale, ya que la pelota no puede picar en la cancha del tenista cuando este ya la golpeó, y además, tampoco un tenista puede golpearla dos veces antes de pasarla.

Tras un reclamo extenso, en el que le pidió al juez que revise la jugada para dar marcha atrás su decisión, el canadiense terminó perdiendo el encuentro. Draper por su parte, se mostró dispuesto a repetir el punto en caso de que se vea que cometió una infracción, pero esta idea quedó en la nada.

Debido a todo este escándalo que se generó por el insólito partido que perdió Auger–Aliassime, en su cuenta de Twitter, Novak Djokovic publicó un fuerte descargo en el que le pide a las autoridades de la ATP que implemente aún más tecnología para los partidos, ya que los usuarios en televisión pudieron percatarse de este error, y no el juez de silla.

El tenista serbio no fue el único en mostrarse indignado por esta situación, ya que también otra importante figura, como lo es el griego Stefanos Tsitsipas también hizo un posteo en su cuenta de Twitter. “No creo haber visto nunca una toma como ésta”, afirmó.

El descargo de Novak Djokovic en su cuenta de Twitter

“Es vergonzoso que no tengamos una repetición en video de este tipo de situaciones en la cancha. ¡Lo que es aún más ridículo es que no tenemos la regla que permitiría a los jueces de silla cambiar la decisión original basándose en la revisión en video que se realiza fuera de la cancha! Todos los que miran televisión ven lo que sucedió en la repetición, pero los jugadores en la cancha se quedan en la “oscuridad” sin saber cuál es el resultado. Tenemos Hawkeye para las decisiones de línea, ¡vivimos en el siglo XXI tecnológicamente avanzado! Por favor Tours respectivos, ¡asegúrense de que esta tontería no vuelva a suceder!”, posteó el tenista serbio.

