El mercado argentino sufrió el impacto de una jornada negra para las bolsas de todo el mundo

Los mercados argentinos están absolutamente conectados con el mundo. La tormenta que se desató en las Bolsas de Nueva York, en particular en el sector de las tecnológicas, y la fuerte suba de las tasas de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos que se acercaron a un rendimiento de 4% anual, golpeó a los mercados locales.

Los bonos de la deuda padecieron la situación y el riesgo país se incrementó 32 unidades (+1,7%) a 1.938 puntos básicos, el más alto de la nueva gestión.



Según el analista financiero Franco Tealdi “fue una rueda movida con bastante rojo, acompañando la tendencia internacional. Desde temprano se vieron movimientos a la baja en los bonos del mundo que hizo que las tasas de interés suban muy fuerte. Las tasas de los bonos norteamericanos aumentaron 8 puntos básicos y contagiaron al resto del planeta. Inglaterra tuvo una suba de tasa de sus bonos de 12 puntos básicos igual que Brasil. México soportó una poderosa ola de venta de bonos que elevó la tasa de 10 años en 10 puntos básicos. La ola de venta de bonos se trasladó a las Bolsas del mundo, pero se concentró más que nada en lo que se llama “las magníficas 7″ que son las acciones tecnológicas más negociadas del último año, entre las que están Tesla, Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft y Nvidia que perdieron entre 2% y 4,5% e hicieron bajar al Nasdaq 1,63%. En síntesis, fue un mal día para los activos de riesgo y para la renta fija (bonos) global”.

En el mercado cambiario local el movimiento se sintió después del mediodía cuando los dólares financieros, de comienzo equilibrado, comenzaron a ajustar sus precios.

El trader Esteban Monte señaló que “faltando una hora y media para el cierre de los dólares financieros apareció un fuerte volumen en el contado con liquidación (CCL) que lo elevó $20 a $994 con operaciones por más de $2.300 millones. El dólar MEP, por su parte, cayó hasta $967 pero cerca del cierre rebotó y recortó la caída al cerrar en $989. La semana pasada el canje entre CCL y MEP era negativo, es decir te pagaban por sacar divisas del país. Esta ventana se acaba de cerrar. Habría que prestar atención a las próximas ruedas para ver si la demanda de CCL que empujó su cotización fue algo puntual o estamos ante una eventual suba del dólar”.

En tanto, el dólar libre que estuvo casi toda a rueda en $1.000, tocó $ 1.010 para cerrar en $1.005.

Lo positivo es que los depósitos en dólares de los privados subieron USD 800 millones desde la nueva gestión. Estos depósitos venían con caídas que superaban los USD 40 millones diarios.

Para la consultora F2 de Andrés Reschini “el año comenzó sin modificar el ritmo de devaluación de 2% mensual. En el Mercado Libre de Cambios (MLC, como se lo denomina ahora) se operaron USD 394 millones contra 195 millones de la primera rueda de 2023 y 163 millones de la de 2022. Este monto no estuvo lejos del promedio operado desde que asumió el nuevo Presidente. Pero el saldo comprador del Central fue de USD 89 millones y es el mejor, lejos, desde que se lanzó el paquete de medidas económicas. El menor volumen hasta este momento había sido de USD 171 millones. Quizás los importadores estén teniendo mayor acceso al MLC”.

Sobre el mercado cambiario, el informe resalta que “luego de las últimas dos ruedas de diciembre y primera de enero, la demanda por dólares alternativos parece haber despegado elevando la brecha con el CCL de 8% a 23%. Los BOPREAL (bonos para pagar deuda con los importadores) no tuvieron un comienzo exitoso y el Central emitió un instructivo para facilitar a importadores la suscripción. De todos modos, luce como que con los atributos actuales y brecha baja no serán muy demandados”.

En el mercado de futuros F2 observó que “el volumen negociado fue de apenas 157 mil contratos. En el Rofex solo se negociaron 56 contratos de mayo de 2024 en adelante. Así todas las posiciones ajustaron en rojo y esto puede estar motivado por el inicio de enero con un tipo de cambio ajustando al 2% mensual”.

La realidad es que los inversores hoy tienen escasas alternativas porque los bonos que ajustan por CER, tienen tasas muy negativas. Ayer el TX25 perdió 8,22%. Los duales que ajustan por devaluación o inflación aumentaron apenas 0,62%. Los bonos dollar linked permanecieron casi sin cambios.

La Bolsa local tuvo un comportamiento mejor al esperado. Se negociaron $18 mil millones y el S&P Merval de las acciones líderes, cedió 0,63% en pesos y 2,2% en dólares.

Los ADRs -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda con valores generalizados en rojo de hasta más de 4%.

Las reservas, tras las compras del Central de USD 89 millones, crecieron 384 millones a USD 23.455 millones y se acercan al monto de 24 mil millones del 30 de octubre pasado.

Lo que llamó la atención es cómo la gente reflejó la economía en las playas. Ante una inflación de diciembre que Ecolatina calcula en 24% y otras consultoras en un nivel cercano a 30%, los alquileres de la temporada se ajustaron por debajo de la inflación anual esperada. El problema es lo que se gasta para salir ya que hay lugares que no aceptan tarjetas de crédito. Hacen descuentos por pago en efectivo, pero no por transferencias o pagos con tarjeta de débito. Para el turista llevar el efectivo que se necesita para comer más barato, es imposible por la cantidad de billetes que se necesitarían y no tendrían donde ponerlos a resguardo. La otra alternativa es hacer la enorme fila frente a los escasos cajeros automáticos y perder una parte del día.

Los comerciantes se defienden diciendo que les aumentaron exageradamente los alquileres de sus locales y piden fortunas para renovarlos. Muchos cerraron y otros anuncian que no podrán renovarlos y esta será su última temporada. Pero la Argentina es cambiante y nada es definitivo.

Por eso los inversores están en modo pausa. Mañana llega una misión decisiva del FMI con la que se intentará reflotar el acuerdo caído y conseguir la suficiente cantidad de Derechos Especiales de Giro (DEG) para afrontar los USD 7.700 millones que vencen este año. Por otra parte, el Gobierno deberá pagar el martes próximo USD 1.500 millones por intereses de los bonos AL30D y GD30D. Esa misma semana se anunciará la inflación de diciembre.

Los tres días de mercado que restan no perderán de vista a la semana que viene. Hay que recordar que, en la primera rueda del año, los grandes inversores estuvieron ausentes y eso puede suceder a lo largo de esta semana.

