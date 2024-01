Su ex subió 5 mil kilos de escombros al techo y sus cuatro hijos murieron aplastados

Imaginar un dolor más grande es un ejercicio casi imposible. Pamela Nisi (38) lo sufrió en carne propia y desde hace un año convive todos los días con esa angustia infinita. El 8 de enero de 2023, uno de los techos de la casa que habitaba en El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, se desplomó y mató a cuatro de sus hijos.



Eran las 22.30 y Pamela juntaba de la mesa los restos de la cena. Los mellizos Benicio y Noah (4) dormían; Santino (10) y Lorenzo (6) todavía jugaban en sus camas. De repente, Valentine (15) vio algo que lo sobresaltó y corrió a buscar a su mamá. “Algo cae del techo”, le dijo. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, oyó un estruendo feroz y se topó con el desastre ante sus ojos: la losa se vino abajo y aplastó a los cuatro menores.

“Cada vez que escucho un trueno me trae los recuerdos horribles de aquel día. Quedé traumada a los ruidos, los golpes. Cuando llega la noche, no me gusta estar sola. Vivo con miedo. Estoy en tratamiento”, cuenta Pamela a TN.

La acusación contra su ex

Hacía dos semanas que la mujer se había mudado a la casa de Catalino Daniel López (51), en la calle Talcahuano al 1100. Soñaba un futuro junto a sus hijos y al hombre que -si bien no era el padre biológico- había criado a los dos mellizos desde su nacimiento.

El plan era construir dos habitaciones arriba. La obra iba a comenzar en esos días y la pareja ya se había hecho de cinco toneladas de materiales para la ampliación. Como el patio estaba ocupado por una pileta y en la casa no había más lugar, Pamela cuenta que le pidió a López alquilar un contenedor. “Me decía que no, que no quería gastar 10 mil pesos en eso”, recuerda.

“Además de los escombros, él subió una máquina mezcladora, bolsas de cemento y arena”, detalla la mujer. Sin embargo, ese no era el único problema: “Él hizo la losa con sus propias manos. No llamó a un arquitecto o a un albañil. Él sabía que era una losa falsa y mal estructurada. Sus hijos también. Todos lo sabían, menos yo”.

Días atrás, la UFI N°3 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Vanesa González, elevó la causa a juicio. Resta el sorteo del tribunal y definir la fecha para que López, que hoy está libre, sea juzgado por el delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas.

“Nunca voy a entender cómo igualmente subió todos los materiales y las máquinas. Me destrozó la vida. Lo quiero preso”, retoma Pamela. Y aclara: “El peso del techo que se derrumbó era mayor que el de los escombros que él subió. Eran 6 mil kilos de losa, según las pericias”.

