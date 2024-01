Pullaro y el contexto económico nacional: "Es complicado pero vamos a seguir adelante"

La provincia de Santa Fe terminó el año con 200 mil millones de pesos de déficit y un presupuesto de 1 billón 800 mil. "Es decir, más del 10 % de los recursos que teníamos para gastar, más de una masa salarial. Si sumás que tuvimos una masa salarial de déficit, que perdimos con el Impuesto a las Ganancias (que se coparticipaba) y el impacto de los recortes que venía haciendo Nación fundamentalmente para política educativa y salud pública, la provincia no está bien financieramente", razonó el gobernador Maximiliano Pullaro este jueves en Casa de Gobierno, en ocasión de hacer un balance de los primeros días de gestión al frente de la provincia.

Son números a los que recurrió en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas para explicar cuál es la situación del territorio que gobierna desde el 10 de diciembre. Y cerró: "¿Lo vamos a corregir? Si. ¿Lloramos? No. Nos hacemos cargo pero es una situación donde la provincia de Santa Fe está muy compleja".

- ¿Hasta qué punto puede condicionar los planes de la provincia este contexto nacional?-, quiso saber El Litoral.

- Vamos a seguir adelante y a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance. Dos cosas sobre eso: en una economía que pretende achicarse, donde se suplanta la obra pública y no vienen recursos de Nación, vamos a aplicar una economía anticíclica. La Legislatura nos permite vender la mitad de los bonos que tenemos para obra pública.

Hay 40 mil trabajadores que viven en la provincia de Santa Fe de la obra publica provincial y nacional, por lo cual, a nuestro criterio, sería un error cortarla de un día para el otro, porque es gente que quedaría sin trabajo y nos llevaría a una recesión mayor y a que el Estado tenga que intervenir desde otros lugares.

Entendemos los planes del Presidente (Javier) Milei pero nuestros planes también van a seguir adelante. No estamos bien financieramente pero hicimos nuestros aportes: achicamos nuestra estructura política y de 18 ministerios y secretarías de la gestión anterior bajamos a 11; estamos achicando todos los gastos del gobierno provincial, de los ministros, secretarios, directores y, por supuesto, vamos a lograr herramientas que nos permitan continuar adelante.

Programas sin definiciones

Respecto del impacto que tiene la inflación, por un lado, y los aportes que se dejaron de recibir por el otro, hablaron también las ministras de Salud, Silvia Ciancio, y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda. Fue en una charla informal con los medios, antes de la conferencia de prensa que ofreció Pullaro. Pero que permitió conocer, de primera mano, algunos efectos directos de los recortes.

En el caso del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas, "no estamos recibiendo los fondos y esto impacta en provisión de medicamentos de alto costo que está sosteniendo el Ministerio de Salud".

Por estos días se están buscando respuestas para conocer qué va a pasar con este y otros programas (Remediar, drogas oncológicas, Redes) que tienen financiamiento muy importante de Nación pero del que no se tiene precisiones. "Mientras tanto, el gobierno de Pullaro está dando respuesta".

Discapacidad pasó, con esta nueva gestión, al área de Inclusión y Desarrollo Humano que lidera Tejeda. Este jueves la funcionaria reveló que aún no tenía precisiones sobre la manera en que seguirían las gestiones con una repartición que, a nivel nacional, no está ubicada ni en el organigrama de Salud ni en Capital Humano.

Son más de 40 mil millones de pesos los involucrados en programas nacionales "que están cortados y los estamos sosteniendo nosotros. Es mucho para una provincia que terminó con déficit", resumió e gobernador.

A esto Ciancio sumó el ejemplo concreto de un paciente con hemofilia que recibe medicación a través del Programa Incluir y cuyo costo (alto) cubrió el Ministerio "porque no hubo respuesta ni por si ni por no, y si el paciente no recibe esa medicación, corre riesgo de vida".

Situación "compleja"

La misma "situación de complejidad" describió el ministro de Economía, Pablo Olivares, siempre en un marco de diálogo informal. Aún sin precisiones por parte del gobierno nacional, "las perspectivas son de una interrupción bastante importante en esa transferencia no automática, más allá de la priorización de la asistencia alimentaria a menores. El resto de transferencias no automáticas podrían estar sufriendo afectaciones".

"Esto no implica que no asistamos a cada punto del territorio provincial", aclaró. Aunque, obviamente, esta situación nos obliga a redoblar esfuerzos y a poner más el foco en la eficiencia en el gasto: significa que con el mismo peso pueda impactar más lo que hagamos".

