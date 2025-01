Cococcioni confirmó que todavía no hay detenidos en la cárcel federal de Coronda

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcini, confirmó que no hay presos alojados en la recién inaugurada cárcel federal de Coronda y que, conforme a lo acordado, esto comenzará a ser así desde el mes de marzo, y con prioridad para los internos santafesinos. Aseguró que la capacidad del penal permitirá liberar plazas en las cárceles provinciales para alojar a todos los detenidos en comisarías La Capital y "tres o cuatro departamentos limítrofes".

Ante la pregunta de El Litoral, y luego de la reunión mantenida con el intendente Juan Pablo Poletti, Cococcini negó que, tras el acto de inauguración encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, hayan quedado personas detenidas en la cárcel federal de Coronda.

"Las conversaciones que nosotros habíamos mantenido ya incluían la particularidad de que inicialmente iba a haber una inauguración solamente formal. Después, bueno, cuál ha sido la estrategia comunicacional de la Nación, y se la comparta o no, es una cuestión de ellos. Pero se ha cumplido con la inauguración, con la idea de que la puesta en funciones va a darse alrededor de marzo; previa gestión de una serie de servicios y de cuestiones de infraestructura, logística, personal y demás. Ellos lo comunicaron de esa manera y ése es el plan que entendemos que sigue", explicó el funcionario.

Por otra parte, y en cuánto a la procedencia de quienes vayan a estar alojados allí, Cococcioni se remitió a los dichos de Bullrich, en el sentido de que "la prioridad la tienen los de Santa Fe, y si eventualmente sobrara capacidad de alojamiento (cosa que podría ocurrir a futuro por aplicación de la ley de narcomenudeo, y que muchos presos que hoy son federales sean provinciales), esas plazas serían distribuidas en presos federales alojados en otras provincias. Hoy no vemos mucho margen de discusión, porque el penal tiene capacidad para 462 y nosotros tenemos 680 presos federales, con lo cual tenemos para llenarlo tranquilamente".

De hecho, añadió que otra de las razones de que hasta el momento no haya detenidos es que el compromiso incluye que los primeros sean de la provincia. "De hecho, estuvimos meses trabajando en conjunto, nuestros equipos de organismos técnicos con los del Servicio Penitenciario Federal, para poder clasificar a esos casi 700 presos federales que alojamos nosotros , para que ellos vean si se adecuan o no al perfil criminológico para el cual van a habilitar esa cárcel. Porque, por ejemplo, no irían allí presos de alto perfil y, en todo caso, habría que hacer una triangulación con los que tienen condena más larga o estén catalogados como más peligrosos, para que vayan a otra cárcel federal, y de esos otros lugares vengan aquí los que requieran seguridad mediana o baja. Esto es porque, más allá de algunos aditamentos que se han hecho por sugerencia del Servicio Penitenciario, ése es el perfil que tiene esta cárcel, pensada hace 20 años, diseñada hace 12 y comenzada a construir hace 8. Y las cosas van cambiando, es una cárcel que nació vieja", admitió.



En cuanto a las expectativas del gobierno santafesino sobre el efecto que el aprovechamiento de las nuevas instalaciones tendrá para el Servicio Penitenciario Provincial, aclaró que aunque no se pueda derivar allí a la totalidad de los presos federales, "con 400 y algo que nos saquen, para nosotros es muy importante. Piensen que en la Unidad Regional 1 hay menos de 370 detenidos en comisarías, así que 460 son para nosotros vaciar todo el departamento de La Capital, y probablemente tres o cuatro departamentos limítrofes. Nos permitiría que en toda la parte centro de la provincia en lo inmediato no haya más presos permanentes en comisarías. Eso no es algo menor".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.COM