Martín Menem habló sobre la Ley ómnibus: “Todo indicaría que el martes tendremos dictamen”

En medio de las intensas negociaciones que encabeza el oficialismo para lograr el avance de la ley ómnibus en el Congreso de la Nación, este domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró optimista en cuanto a las posibilidades de emitir dictamen el próximo martes y que, de esa manera, la iniciativa pueda ingresar al recinto el jueves siguiente, un día después del paro convocado por la CGT.

“Todo indicaría que sí, obviamente somos un bloque, somos 38 diputados, estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener un dictamen de mayoría el martes, ese es el objetivo que tenemos en marcha”, explicó Menem esta mañana en diálogo con radio Mitre, luego de haber participado de las reuniones con los jefes de bloque o los diputados más importantes de los bloques opositores nacionales.

Consultado por el escollo a sortear para lograr la resolución necesaria de la comisión que trata la ley ómnibus, el diputado nacional por la provincia de La Rioja hizo hincapié en que el principal objetivo de la administración del presidente Javier Milei es “devolverle la libertad a los argentinos”.

“Obviamente, diputados son 257, cada bloque tiene su pertenencia ideológica, si se le puede decir así, cada uno tiene sus recetas y su manera de ver la realidad, nosotros tenemos nuestra impronta, nosotros no vamos a negociar nada que ponga en juego la libertad de los argentinos, no vamos a trabajar para que eso pase”, sostuvo en declaraciones radiales.

Y agregó: “Hay algunas cosas que son enriquecedoras y que mejoran aún más el proyecto, y hay otras que no, estamos tomando todo lo que mejora la calidad de nuestro proyecto, que es realmente muy ambicioso”.

“Para que pasen cosas que no pasaron estos últimos 100 años, tenemos que hacer lo que no se hizo en 100 años, y por eso lo voluminoso del proyecto y el tiempo que está llevando. Aún así, venimos a un ritmo bastante acelerado, o sea, se toman aquellas sugerencias que mejoran aún más el proyecto que ya tenemos, este es el espíritu del trabajo que venimos realizando”, sostuvo el titular de la Cámara Baja.

Por su parte, en referencia al artículo vinculado a las jubilaciones en la ley ómnibus, Martín Menem, explicó: “En cuanto al tema jubilatorio, la fórmula que está aplicándose hasta este momento no ha sido buena para el sector de los jubilados, ha sido mala. De hecho, han perdido un importante porcentaje de poder adquisitivo”.

“Obviamente hay diferentes propuestas, nosotros estamos analizando cuál es la que mejor puede encajar para que no perjudique más a los trabajadores, no estamos pensando en un espacio político, ni siquiera en La Libertad Avance. Estamos pensando cada normativa que devuelva la libertad, que mejore el poder adquisitivo, que deje bien parada la Argentina en términos económicos. Porque está el mundo, están los ojos sobre nosotros y el tema jubilatorio también es importante, tenemos que llegar a una buena fórmula que no permita que pierda más poder adquisitivo cada jubilado”, manifestó el legislador nacional.

Sin embargo, ante la consulta sobre si el acuerdo es que la ley vaya con una fórmula, aclaró: “Puede ser, esa es una de las alternativas, no está definida aún”.

