Pullaro sobre la suba de retenciones: "Le pido a los diputados de Santa Fe que voten en contra"

El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a rechazar este lunes la suba de retenciones planteadas por el gobierno nacional en la Ley Ómnibus y que en los próximos días se debatirá en el Congreso. Se trata de la medida que pretende aumentar los impuestos a las exportaciones, subiendo de 0% a 15% a las economías regionales y de 31% a 33% a la harina y aceite de soja.

El mandatario santafesino dijo que "tenía expectativas en que el gobierno iba a corregir el déficit fiscal y atender la desigualdad en el reparto de los recursos que están concentrados en el Amba. Ahí están los dos o tres puntos de déficit que tiene la República Argentina".

En esa línea, Pullaro señaló que "el gobierno quiere corregir el déficit con la producción", y se preguntó: "¿Por qué quieren grabar a la industria que genera trabajo en la provincia de Santa Fe? Hay industrias que la están pasando del 0 al 15 por ciento, la sacan del mercado; estamos exportando, generamos trabajo. Es no entender, es no comprender la realidad, el ADN de la provincia de Santa Fe, del interior productivo".



Y ejemplificó: "Conozco gente que hoy tiene 200 o 300 empleados y empezó hace 30 años con una soldadora. Torneros que arrancaron con un torno y hoy tienen fábricas, empresas que hoy están exportando. Esa gente por qué llegó a tener 100, 200, 300 empleados. Llegó porque lo que ganó lo reinvirtió. No porque lo que ganaba lo llevaba a Islas Caiman".

Y apuntó: "Le pido a los diputados de la provincia de Santa Fe que voten en contra".

"Por qué van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite de soja. Por qué le van a aumentar los impuestos al maíz y trigo. Está mal", enfatizó.

Para Pullaro, el gobierno no entiende "lo que sucede" y continuó: "Porque si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida; pero no, se lo van a trasladar a los productores".

Expresó que si "tiene que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo", y añadió: "No nos vamos a entregar, vamos a defender a la producción. Porque en definitiva es defender a una Argentina distinta, no es defender a mi provincia. Es defender la Argentina en la cual yo creo".



Para los legisladores santafesinos es un ataque a la autonomía provincial

Los diputados nacionales Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, expresaron su preocupación por la decisión de subir retenciones.

"Como santafesinos no podemos permitir que el aspecto fiscal de la ley perjudique la producción de nuestra provincia", afirmó Chumpitaz. "Subir aún más retenciones representa un nuevo retroceso para el desarrollo industrial y agropecuario de Santa Fe", agregó.

Razzini, por su parte, destacó que "el aumento de derechos de exportación es un ataque a la autonomía provincial porque afecta directamente los intereses de las economías regionales y hacen que la producción sea menos competitiva en el mercado externo". Además, señaló que "es necesario que se saque el pie de la cabeza al sector que justamente va a poner de pie a la economía de nuestro país".

Por su parte, Alejandro Bongiovanni expresó: “Estoy muy satisfecho con el contenido general de la Ley Bases pero lamento que en capítulo fiscal traiga una nueva suba de impuestos sobre la espalda de quienes producen. Creo que hay otros mecanismos menos dañinos para lograr equilibrio fiscal, sobre todo por el lado de recorte de subsidios”.

Los tres diputados nacionales expresaron que no estarían de acuerdo con subir impuestos. Para cerrar, Chumpitaz propuso que “para proteger a la producción santafesina y promover el desarrollo económico de la provincia, proponemos un modelo en el que se eliminen los derechos de exportación para las economías regionales y se reduzca el esfuerzo tributario del resto de los sectores productivos, de forma gradual y progresiva”.

Con información de Uno Santa Fe