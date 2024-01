¿Cuáles son las mejores colonias para hombres?

Buscar las mejores colonias para hombres es una tarea bastante desalentadora. Lo sabría... he estado cazando durante semanas. El año pasado decidí que quería un nuevo aroma. En general, nunca he sido un gran aficionado a las colonias; he conocido a demasiadas personas que te dominan con su aroma en el momento en que las conoces, con sus notas de lavanda o cítricos que te golpean en la cara, pero hay algo en este pasado. año que me hizo querer invertir en una nueva colonia. La idea de rociarme en casa , sin nadie cerca para olerlo, parece el acto supremo de cuidado personal , como si fuera parte de mi ritual matutino que es exclusivamente para mí, para mí y para mí.

Cómo elegir una colonia masculina

Cuando comencé mi búsqueda, descubrí que el mercado está repleto de demasiadas opciones: desde notas altas dulces y afrutadas hasta notas de fondo amaderadas o almizcladas, hay un millón de combinaciones y posibilidades diferentes. ¿Cómo puedo saber qué me conviene más? Aún así, entré en la búsqueda con la mente abierta, considerando todo, desde ligero y fresco hasta pesado y almizclado, y en el proceso, logré encontrar una serie de favoritos del público que pueden atraer a casi todos los gustos.



A continuación, olí algunos clásicos perdurables, como Eternity de Calvin Klein , que existe desde 1988, y también algunos nuevos favoritos, como Last Day of Summer de Gucci the Alchemist's Garden (la línea de alta perfumería de Gucci), que huele a lo que yo Sólo puedo describirlo como un cálido abrazo de verano. (Este último terminó siendo mi nueva elección de primavera, con Oud Wood de Tom Ford y Jazz Club de Maison Margiela Replica como subcampeones).





Sin embargo, no importa cuáles sean tus preferencias sensoriales, recuerda que la fragancia perfecta simplemente no existe; algunas simplemente no coincidirán con tu personalidad, y lo que te guste también podría depender de la estación, el ambiente y el estado de ánimo que sientas ese día. . Eso es parte de la diversión de experimentar con diferentes fragancias; no tengas miedo de probar algo nuevo.

En su exploración, no deje que las clasificaciones de notas lo desanimen. En términos generales, las notas altas se refieren a los olores en la primera bocanada, las notas medias suelen ser el corazón de la fragancia y las notas de fondo son los aromas que tienden a permanecer en la piel. Comprender esto puede, por supuesto, informar su compra. Una vez que se sienta más cómodo con los perfiles olfativos, podrá distinguir las preferencias de sus colonias masculinas, ya sea que se sienta atraído por los almizcles ricos o por algo ligero y cítrico. Este otoño e invierno, por ejemplo, es posible que aprecies elixires más acogedores y especiados que recuerdan a las noches pasadas junto al fuego o a un cálido abrazo.



De Maison Margiela, Tom Ford, Creed, Dior y más, siga leyendo para descubrir las 32 mejores colonias masculinas en 2024.

Chanel Azul de Chanel



Cortesía de Hunter Abrams



CHANEL

perfume azul de chanel

$185CHANEL

Por qué nos encanta : Fresca, limpia y sensual, esta fragancia masculina de Chanel incluye notas de cítricos, ládano, sándalo y cedro. Puede pasar fácilmente del día a la noche (un matiz almizclado lo hace perfecto para una cita).

Notas : Cedro, sándalo de Nueva Caledonia, haba tonka, vainilla, acordes cítricos.

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,4 oz, 5 oz



Dior Sauvage



Cortesía de Hunter Abrams



DIOR

Agua de colonia Sauvage

$100QUINTA AVENIDA DE SAKS

$100SEFORA

$100ULTA

Por qué nos encanta : Inspirada en la naturaleza y sus materias primas, esta fragancia del perfumista Dior François Demachy es terrosa y amaderada. Las cálidas notas de bergamota, pimienta y ámbar se inspiran en un paisaje desértico, pero aún se pueden usar en pleno invierno gracias a su acabado refinado y no abrumador.

Notas : Bergamota de Calabria, pimienta, ámbar, ambroxan

Tamaños disponibles : 1 oz, 2 oz, 3,4 oz



Polo Ralph Lauren Negro



RALPH LAUREN

Polo Negro eau de toilette

$99AMAZONAS

$99ULTA

Por qué nos encanta : Algunos clásicos nunca mueren y la fragancia Polo Black de Ralph Lauren resiste la prueba del tiempo. Una audaz fusión de mango helado, limón y mandarina se combina con sándalo, salvia y pachulí negro para obtener un resultado final agridulce. Atrevido y aromático, es el aroma definitivo para hacerse notar.

Notas : mango helado, salvia española, acorde verde efervescente, arnoise plateado, pachulí negro, sándalo, haba tonka, hediona.

Tamaños disponibles : 4,2 oz, 6,7 oz



Gucci Guilty Pour Homme Eau de Parfum



GUCCI

Guilty Pour Homme Eau de Parfum

$151NORDSTROM

$151SEFORA

Por qué nos encanta : esta fragancia clásica de Gucci es tan provocativa como parece. Su atractivo radica en su mezcla de chile rojo picante que se opone a notas más ricas y amaderadas de rosa, madera de cedro, flor de naranja, neroli y pachulí. Inspirado en los aromas populares de los años 70, Guilty Pour Homme presenta toques inesperados de vinagre y sal.

Notas : Rosa, ají picante, lavanda, flor de naranjo, madera de cedro, pachulí.

Tamaños disponibles : 1,6 oz, 3,3 oz



Réplica del club de jazz Maison Margiela



Cortesía de Hunter Abrams



CASA MARGIELA

Réplica de eau de toilette Jazz Club

$160NORDSTROM

$160SEFORA

Por qué nos encanta : Imagínese en un club de jazz con poca luz, con el cóctel perfecto, rodeado de humo de cigarro y sillas de cuero. Este aroma es la mejor opción: cálido y especiado, tiene notas de pimienta rosa, ron y tabaco. Perfecto para los meses de otoño e invierno cuando quieres hibernar en modo totalmente acogedor.

Notas : Pimienta rosa, limón primofiore, neroli, absoluto de ron, salvia, vetiver de java, absoluto de hoja de tabaco, vaina de vainilla, resina de styrax.

Tamaños disponibles : 1 oz, 3,4 oz



Calvin Klein Eternidad para hombre





Eternity para hombres eau de toilette

$104AMAZONAS

Por qué nos encanta : Otro clásico perdurable de 1988, Eternity es una fragancia floral romántica inspirada en el amor duradero. Claramente, la historia de amor con esta fragancia también continúa: es decididamente unisex y funciona tanto para él como para ella. Las notas de fresia, mandarina, salvia, lirio blanco, pachulí y sándalo crean una mezcla atemporal.

Notas :

Tamaños disponibles : 3.3 oz



Le Labo Otro 13



LE LABO

Otros 13 eau de parfum

$310QUINTA AVENIDA DE SAKS

$310NORDSTROM

Por qué nos encanta : Puede que conozcas a Le Labo por su aroma característico Santal 33, pero Another 13 es una de sus fragancias más dormidas que merece la misma publicidad. En colaboración con la revista Another , el aroma es a partes iguales almizclado y fresco, compuesto de ambroxan, pétalos de jazmín, musgo y notas amaderadas y ámbar.

Notas : Ambrox, almizcle, ámbar, pétalos de jazmín, musgo, semillas de ambreta.

Tamaños disponibles : 0,5 oz, 1,7 oz, 3,4 oz



Biblioteca de Byredo



BYREDO

Bibliothèque eau de parfum

$290NORDSTROM

$290QUINTA AVENIDA DE SAKS

$290BLOOMINGDALE'S

Por qué nos encanta : Para los leídos, esta fragancia se inspira en libros antiguos y sus páginas encuadernadas en cuero. También está inspirada en una de las velas más vendidas de Byredo , para que sepas que es buena. Las notas altas de melocotón, ciruela, peonía y violeta añaden un toque dulce a una base molida amaderada de cuero, pachulí y vainilla.

Notas : Melocotón, ciruela, peonú, violeta, pachulí, cuero, vainilla

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,4 oz



Hugo Jefe Jefe





Boss Eau de Toilette

$113AMAZONAS

Por qué nos encanta : Lanzada en 1998, esta colonia duradera es un clásico de culto gracias a su aroma masculino y atemporal. Las notas altas afrutadas y cítricas de manzana, limón y ciruela se equilibran con una fuerte base floral y especiada, que incluye geranio, sándalo y vetiver.

Notas : Manzana, limón, ciruela, geranio, canela, clavo, vetiver, sándalo.

Tamaños disponibles : 3.3 oz



Yves Saint Laurent El Hombre



YVES SAINT LAURENT

L'Homme eau de toilette

$72NORDSTROM

$72SEFORA

$72ULTA

Por qué nos encanta : L'Homme de YSL está inspirado en la atracción magnética de un hombre con estilo y sensualidad. Su seductor aroma combina notas cítricas de bergamota y jengibre con madera de cedro y vetiver para darle un toque fresco a su perfume típicamente amaderado.

Notas : Bergamota, jengibre, madera de cedro, vetiver

Tamaños disponibles : 3.3 oz



Tom Ford Madera de Oud



Cortesía de Hunter Abrams



TOM FORD

Oud Wood eau de parfum

$285NORDSTROM

$285SEFORA

$285SENTIDO

Por qué nos encanta : La madera de oud es uno de los ingredientes más preciados y caros para cualquier perfumista, y esta colonia de Tom Ford logra el aroma amaderado. Combinado con cardamomo, sándalo y vetiver, con toques de haba tonka y ámbar, unas cuantas gotas de este aroma característico es como calentarse junto a un agradable y acogedor fuego.

Notas : Madera de oud, sándalo, cardamomo, haba tonka. pimienta china

Tamaños disponibles : 1 oz, 1,7 oz, 3,4 oz



Frédéric Malle Geranio para Monsieur



Cortesía de Hunter Abrams



EDICIONES DE PERFUMES FRÉDÉRIC MALLE

Geranio Pour Monsieur eau de parfum

$340QUINTA AVENIDA DE SAKS

$340NEIMAN MARCUS

Por qué nos encanta : Creada en colaboración con el maestro perfumista francés Dominique Ropion, esta fragancia se describe como "como un inglés excéntrico con una chaqueta de terciopelo azul", una conclusión apropiada. Una fragancia brillante, sus notas altas son menta, anís y geranio, mientras que las notas bajas incluyen sándalo e incienso.

Notas : Menta, mentol, anís, geranio, clavo, benjuí, incienso, sándalo, almizcles blancos.

Tamaños disponibles : 3.4 oz



Credo Aventus



Cortesía de Hunter Abrams



CREDO

Aventus eau de parfum

$365QUINTA AVENIDA DE SAKS

$365NORDSTROM

Por qué nos encanta : esta fragancia más vendida de Creed se presentó en 2010 y sigue siendo una de las favoritas de los fanáticos. Presenta notas altas crujientes de manzana, grosella negra, piña y bergamota, con notas de corazón y base más fuertes que incluyen abedul, pachulí, vainilla y almizcle. Está inspirado en la vida de un emperador histórico y pretende simbolizar fuerza, poder y éxito. ¿Quién no querría eso?

Notas : Manzana, grosella negra, piña, bergamota, abedul, pachulí, vainilla, almizcle.

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,3 oz



Hermes H24



HERMES

Agua de colonia H24

$88QUINTA AVENIDA DE SAKS

$108NORDSTROM

Por qué nos encanta : La fragancia H24 de Hermès, con un aroma brillante y cítrico, el primer perfume de la marca para “el hombre contemporáneo”, presenta notas de salvia, narciso y palo de rosa. Es perfecto para la primavera y el verano, en particular, aunque el cálido palo de rosa también lo convierte en un favorito durante todo el año.

Notas : Salvia, narciso, palo de rosa, esclareno

Tamaños disponibles : 3.3 oz, 6 oz



Viktor&Rolf Bomba de especias



VIKTOR&ROLF

Spicebomb Eau de Toilette

$128NORDSTROM

$128SEFORA

Por qué nos encanta : Spicebomb de Viktor&Rolf es la clásica colonia masculina picante que debes conocer; una fragancia destacada desde su lanzamiento en 2012, sirve como la contraparte "masculina" del perfume Flowerbomb de la marca. A menudo descrito como “ardiente”, “adictivo” y “sensual”, aquí el aclamado perfumista Olivier Polge combina especias cálidas como canela, azafrán y pimentón, con pimienta rosa y pomelo, equilibradas con notas de cuero y tabaco.

Notas : Bergamota, pomelo, pimienta rosa, elemí, canela, ají, azafrán, cuero, vetiver, tabaco.

Tamaños disponibles : 3 oz, 5 oz



Casa Crivelli Osmanthe Kodoshan



CASA CRIVELLI

Osmanthe Kodoshan eau de parfum

$260QUINTA AVENIDA DE SAKS

$260NEIMAN MARCUS

$260SENTIDO

Por qué nos encanta : El descubrimiento de las flores de osmanthus en una montaña tropical brumosa es la inspiración detrás de Osmanthe Kodoshan de Maison Crivelli, una fragancia floral amaderada elaborada en colaboración con la perfumista Stéphanie Bakouche. Aquí, el cuero y las hojas de tabaco yuxtaponen la pimienta picante de Sichuan y las ricas frutas de melocotón y albaricoque para crear un aroma que te transporta al aire libre húmedo.

Notas : Anís estrellado, pimienta de Sichuan, absoluto de osmanthus, absoluto de té negro, pachulí, tabaco, jara.

Tamaños disponibles : 3.4 oz



Fragancia funcional Nue Co.





Fragancia funcional

$95EL NUE CO

Por qué nos encanta : Diseñada para ayudarle a "reiniciarse en momentos de mucho estrés", esta fragancia aromática de The Nue Co. es limpia, amaderada, especiada y ahumada. La fragancia unisex presenta notas de cardamomo verde, iris, palo santo y cilantro. Considérelo como una pelota antiestrés, sólo que en forma de colonia. Incluso sirvió como un ungüento emocional para un editor de Vogue mientras lidiaba con una situación familiar tensa. Es seguro decir que esto funciona.

Notas : Cardamomo verde, bergamota, cilantro, mirra, palo santo

Tamaños disponibles : 1,7 oz



Prada Luna Rossa Océano



PRADA

Luna Rossa Océano eau de toilette

$115NORDSTROM

$115SEFORA

$115ULTA

Por qué nos encanta : De naturaleza aromática, almizclada y acuática, Luna Rossa Ocean de Prada es una mezcla refrescante y terrosa. Un destacado fougère reinventado que huele a vetiver haitiano, almizcle y pachulí en su base, acentuado por suave lavanda, gamuza y azafrán. Su frescura se logra gracias a una mezcla de cítricos que es tan intrigante como la botella que lo contiene.

Notas : Esencia de bergamota, esencia de rosa, absoluto de iris, esencia de vetiver, esencia de salvia, esencia de vetiver, haba tonka.

Tamaños disponibles : 1,6 oz, 3,3 oz



Jo Malone London Myrrh & Tonka Colonia Intensa



Cortesía de Hunter Abrams



JO MALONE LONDRES

Mirra y Tonka Colonia Intensa

$220NORDSTROM

$220BLOOMINGDALE'S

Por qué nos encanta : Extraído de la savia del árbol de mirra de Namibia, este aroma terroso se combina con cálidas notas de almendra y vainilla del haba tonka para un final rico y con cuerpo. Un toque de lavanda y miel lo ilumina y lo convierte en un aroma para todo el año y para cualquier ocasión.

Notas : Lavanda, alcanfor, miel, heno, mirra omumbiri, haba tonka, almendra, vainilla, tabaco.

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,4 oz



Giorgio Armani Acqua di Gio



ARMANI

Acqua di Giò eau de toilette

$85$65AMAZONAS

$110SEFORA

$110ULTA

Por qué nos encanta : Lanzada en 1996, esta fragancia clásica, inspirada en el océano, ha resistido la prueba del tiempo por una razón. La fragancia terrosa es la fragancia ideal para el día a día, ya que combina chipre, almizcle, bergamota, neroli, romero y pachulí para un acabado fresco.

Notas : Bergamota de Calabria, neroli, mandarina verde, romero, caqui, pachulí de Indonesia

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,4 oz, 6,7 oz



Bono No.9 Nueva York Wall Street



BONO NO. 9

Agua de perfume Wall Street de Nueva York

$295QUINTA AVENIDA DE SAKS

$295BONOS NO. 9

Por qué nos encanta : La fragancia andrógina de Wall Street de Bond No. 9 es considerada como "el primer perfume de valores del mundo", lo que significa que embotella el vigor de carrera famoso en el distrito financiero de Manhattan. Básicamente: un aroma "como el dinero", Wall Street combina notas de col rizada, pepino, lavanda, ámbar gris y vetiver para crear un aroma marino y de cuero distintivamente energizante.

Notas : Col rizada, pepino, ozono, cuero, aroma marino, lavanda, almizcle, vetiver, ámbar gris.

Tamaños disponibles : 1,7 oz



Azzaro The Most Wanted Eau de Parfum Intenso



AZZARO

El eau de parfum intenso más buscado

$114AMAZONAS

Por qué nos encanta : The Most Wanted Intense de Azzaro es uno de esos aromas que te hacen pensar dos veces. A primera vista, probablemente te intrigarán sus notas altas de cardamomo, aunque el acorde de caramelo y toffe está en el corazón, con ámbar en su base para una colonia que logra ser dulce, acogedora y energizante, perfecta para usar durante todo el día. otoño e invierno.

Notas : Cardamomo verde, acorde de toffee, maderas de ámbar

Tamaños disponibles : 3.3 oz



Set de descubrimiento de fragancias para hombre Creed



CREDO

Set de descubrimiento de fragancias masculinas

$250NORDSTROM

$250NEIMAN MARCUS

Por qué nos encanta : Hay muchas razones para comprar un juego de regalo de colonia. Incluso después de la temporada navideña, uno podría considerarlo como un regalo para él durante todo el año; piense: su novio o un miembro de su familia. O bien, quieres comprar uno para probar varios aromas. En el caso del set de descubrimiento de fragancias de Creed, hay tres aromas de tamaño de viaje para probar: el más vendido Aventus (descrito en detalle anteriormente), Green Irish Tweed (un aroma amaderado y fresco), además de Silver Mountain Water (una mezcla vigorizante). de grosella negra, té verde, bergamota y sándalo).

Notas : Varía

Tamaños disponibles : 0,34 onzas



fuego elorea



ELOREA

fuego eau de parfum

$195QUINTA AVENIDA DE SAKS

Por qué nos encanta : Sensual y misterioso son dos adjetivos que describen el perfume Fire de Elorea, uno de los cuatro aromas inaugurales de la colección inaugural de la marca. Inspirándose en la historia de las fragancias y la cultura coreanas, la marca con sede en Nueva York presenta su versión de aromas cálidos y tostados, con notas florales de camelia, iris y mandarinas que contrastan con el cuero y el ámbar procedentes de la península de Corea.

Notas : lima de Jeju, camelia, nuez moscada, iris, violeta, limón, cuero, ámbar, rosa, baya de enebro.

Tamaños disponibles : 1,7 oz



Versace Éros





Versace Eros eau de parfum

$107NORDSTROM

$107ULTA

Por qué nos encanta : En un elegante frasco de estilo Art Déco, el aroma Eros de Versace es a la vez fresco y tropical. Las notas de menta, naranja y vainilla amaderada son refrescantes, como darse un chapuzón en la piscina en un caluroso día de verano. Obviamente queda bien en verano, pero en general es una colonia bastante universal. Establece tus propias reglas sobre cuándo y cómo usarlo.

Notas : Limón italiano, mandarina, aceite de menta, manzana confitada, flor de geranio, salvia, Ambermax, madera de cedro, esencia de vetiver Orpur, sándalo, vainilla.

Tamaños disponibles : 3,4 oz, 6,7 oz



Maison Francis Kurkdjian Gran Velada





Grand Soir eau de parfum

$240NORDSTROM

$240QUINTA AVENIDA DE SAKS

Por qué nos encanta : Imaginando cómo olería una “magnífica velada parisina”, a la Maison Francis Kurkdjian se le ocurrió esta maravillosa mezcla de vainilla, ámbar, habas tónicas y jara ládano. De hecho, es el aroma perfecto para una noche en la ciudad.

Notas : Cistus labanum, acorde de vainilla, acorde de ámbar, haba tonka, benjuí.

Tamaños disponibles : 2,4 oz



Agua de Parma Colonia



Cortesía de Hunter Abrams



AGUA DE PARMA

colonia agua de colonia

$185QUINTA AVENIDA DE SAKS

$181SEFORA

$185NEIMAN MARCUS

Por qué nos encanta : Colonia, una de las colonias más populares de Acqua di Parma, tiene un aroma fresco y cítrico que se adapta a cualquier ocasión. Incluye notas clave de limón, bergamota, lavanda y pachulí. Unas cuantas pulverizaciones de esto son como beber un vaso grande de jugo de naranja.

Notas : Limón, naranja dulce, bergamota de Calabria, lavanda, rosa de Bulgaria, verbena, romero, vetiver, sándalo, pachulí.

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,4 oz, 6 oz



Carolina Herrera Chico Malo



CAROLINA HERRERA

Bad Boy eau de toilette

$117NORDSTROM

$117SEFORA

$117ULTA

Por qué nos encanta : La nueva fragancia de Carolina Herrera, Bad Boy, logra el equilibrio perfecto entre atrevimiento y sofisticación. Combina notas de pimienta blanca y negra con bergamota cítrica. Es una fragancia idílica para todos los días, aunque se puede amplificar y aplicar en capas para obtener una fragancia nocturna más especiada. Además, la botella con forma de rayo queda genial en el estante superior.

Notas : Pimienta negra, pimienta blanca, bergamota verde italiana, madera de cedro, salvia, haba tonka, cacao absoluto

Tamaños disponibles : 1,7 oz, 3,4 oz



Perfumes De Marly Layton



Cortesía de Hunter Abrams





Perfumes De Marly Layton eau de parfum

$250NORDSTROM

$250QUINTA AVENIDA DE SAKS

Por qué nos encanta : A través de su combinación de especias frescas y flores picantes, Layton de Parfums de Marly busca evocar la esencia de un hombre sofisticado. El geranio, el jazmín y la violeta son el corazón de su mezcla, realzados por notas de vainilla, madera de gaiac, manzana, pimienta rosa y pachulí para crear una colonia contemporáneamente adictiva, perfecta para salir por la noche.

Notas : Vainilla, madera de gaiac, manzana, pimienta rosa, pachulí, café caramelizado.

Tamaños disponibles : 2,5 oz, 4,2 oz, 6,8 oz



Paco Rabanne 1 millón de suerte



RABANNE

1 millón de eau de toilette de la suerte

$114ULTA

Por qué nos encanta : El aroma terroso y amaderado 1 Million Lucky de Paco Rabanne presenta una combinación única de avellana, ciruela verde, pomelo y cedro, lo que la convierte en una fragancia amaderada y sensual con un toque cítrico. El frasco de aspecto futurista también es perfecto para colocarlo en su botiquín.

Notas : Grapefrjit, ciruela verde, avellana, madera de cedro, pachulí

Tamaños disponibles : 3.4 oz



Henry Rosa Smyth





Henry Rose Smyth eau de parfum

$120NORDSTROM

$120NEIMAN MARCUS

Por qué nos encanta : Smyth de Henry Rose es como una manzana verde crujiente: brillante, fresca e innegablemente afrutada. Compuesto por ingredientes seguros para la piel con verificación EWG y certificación Cradle to Cradle, este eau de parfum muele manzana, sorbete de melón y piña y notas acuosas, con jazmín estrella, té blanco, sándalo, almizcle y ámbar para un aroma ligero. perfecto para puntos de pulso.

Notas : manzana Granny Smith, néctar de albaricoque sorbete de melón y piña, jazmín estrella, té blanco, maderas blancas puras, sándalo, almizcles en capas, ámbar.

Tamaños disponibles : 0,27 oz, 1,7 oz



Corbata negra Celine





Celine Black Tie eau de parfum

$280CELINE

Por qué nos encanta : en alusión a la excelencia de Celine en siluetas de etiqueta y a medida, esta fragancia nocturna está diseñada para salir por la noche. Está compuesto de mantequilla de lirio blanca, cedro, musgo de árbol y vainilla, logrando el equilibrio adecuado entre almizcle y dulce. Piense en ello como un elegante esmoquin que nunca pasará de moda.

Notas : Mantequilla de lirio blanco, cedro, musgo de árbol, vainilla, almizcle.

Tamaños disponibles : 3,4 oz, 6,8 oz

Fuente: Vouge