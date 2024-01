Pullaro y la Ley Ómnibus: "Somos optimistas de que pueda salir, no estamos lejos"

Los gobernadores de Juntos por el Cambio denominados “dialoguistas”, a los cuales también se sumó el cordobés peronista no K Martín Llaryora, estuvieron reunidos en la tarde-noche de este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) del barrio porteño de Retiro, donde volvieron a hablar sobre la denominada Ley Ómnibus, en este caso luego de las correcciones presentadas por el Gobierno, que incluyeron la exclusión del paquete fiscal, un pedido expreso de los gobernadores.



En la reunión, y por el lapso de una hora, estuvo el ministro de Interior, Guillermo Francos, quien tomó nota de los pedidos de los mandatarios provinciales y luego se retiró.

Antes de ingresar, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, manifestó que el objetivo de la reunión era “encontrar una salida al déficit fiscal que tiene la Argentina”, aunque advirtió que “el equilibrio fiscal de la nación no puede ser a costa del equilibrio fiscal de las provincias”

“Fue retirado el paquete fiscal, que es la preocupación de muchas provincias y fuimos escuchados”, celebró el santafesino, pero señaló que las provincias no están dispuestas a “perder recursos para llevar adelante las obras”.

"Hoy venimos a dialogar y a encontrar puntos de equilibrio. Y que no sea a costa de las provincias el posible ajuste que se pueda llevar adelante”, indicó Pullaro, quien reafirmó que “las propuestas tienen que ser equilibradas, sin ganadores ni perdedores”. Consultado sobre otro punto polémico, las facultades delegadas que pide el Poder Ejecutivo nacional, el funcionario dijo que “muchos presidentes las tuvieron”.

Finalmente, al referirse al tratamiento de la misma, que será el próximo miércoles desde las 10, el mandatario provincial manifestó que “somos optimistas de que la ley pueda salir, no estamos lejos”.

Luego de la reunión, el que habló con la prensa fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien indicó que “hoy hay un gobierno paralizado que necesita herramientas. De esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para poder avanzar en los consensos necesarios para que el gobierno cuente con esas herramientas”.

Torres afirmó que existe un “compromiso del Gobierno de que, en relación a las facultades delegadas, no comprometa la masa coparticipable federal, que no atente contra los intereses de las provincias. Significa que no se puede tocar la parte de la coparticipación que le toca a las provincias”, subrayó.

Según se supo, los gobernadores ponen el foco ahora en las emergencias y facultades delegadas, además del procedimiento para autorizar privatizaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y la renovación del impuesto PAIS, que es coparticipable.

Participantes

Los gobernadores de Juntos por el Cambio y peronistas “dialoguistas” tuvieron una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que plantearon sus opiniones respecto a la Ley Ómnibus que el Gobierno buscará aprobar esta semana.

El encuentro comenzó pasadas las 19 con la asistencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Solamente estuvo ausente el mendocino Alfredo Cornejo, que está de viaje.

También se encontraban presentes diputados nacionales de peso en sus bloques, como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Damián Arabia, Rodrigo de Loredo, Nicolás Massot y Emilio Monzó.

La semana pasada, los gobernadores delinearon una serie de seis puntos que estaban incluidos en la ley y que el Gobierno terminó aceptando bajar del proyecto. Luego, el viernes tuvieron una gran noticia cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que todo el paquete fiscal del proyecto quedaba afuera, lo que constituía, precisamente, un pedido expreso de las provincias.

Con informacion de El Litoral.