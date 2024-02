El gobernador de Chubut volvió a responderle al presidente: “A pesar de nuestro tamaño, nos sabemos defender”

La saga Javier Milei versus el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, continuó este domingo tras la calificación del Presidente de “pobre chico que no puede leer ni un contrato” para referirse al mandatario provincial, en medio de la fuerte disputa por fondos de la coparticipación. El jefe del distrito en guerra replicó en las últimas horas que la Casa Rosada “no calculó que, a pesar de nuestro tamaño nos sabemos defender”.

“El Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia del Chubut pensando que somos un distrito chico, alejado de la Capital, pero no calculó que, a pesar de nuestro tamaño, nos sabemos defender”, aseguró Torres en declaraciones a Télam.

La puja entre Nación y el distrito patagónico se aceleró a mitad de la última semana, cuando la provincia inició quejas formales por la quita de fondos de coparticipación. La Casa Rosada adujo que se retuvieron partidas por viejas deudas del distrito. El viernes último, Torres señaló: “Si el miércoles -próximo- no nos quitan la pata de encima, no sale un barril más de petróleo de Chubut”.

A partir de allí, los mensajes subieron de tono y el jefe de Estado, desde los Estados Unidos, aseveró: “Nachito -por Torres- no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande”. Y agregó: “La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación. Entonces, cuando arma la operación, cuando se deposita la coparticipación, que se hace continuamente, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo”.

Sobre este punto, el mandatario provincial dijo: “Nosotros nunca desconocimos esa deuda que se tomó de manera irresponsable. Pusimos toda nuestra voluntad de pago y buena fe, pero nos pusieron en un terreno no querido, incluso, a pocos días de comenzar un ciclo lectivo con todo lo que significa”.

Más allá de este escenario, el ex diputado y también ex senador que hoy comanda Chubut ratificó que “más allá de las dificultades económicas, está garantizado el inicio del ciclo lectivo el 4 de marzo”. El preocupante panorama en el distrito, según detalló Torres, apunta a que “de los últimos seis años, sólo se cumplió medianamente con un ciclo lectivo” y que “los restantes fueron un fracaso”.

En cuanto a la observación sobre un eventual freno a la salida de la producción de petróleo crudo de la cuenca del Golfo San Jorge, el gobernador del Pro expresó que dicha situación “no tuvo solución y, lamentablemente, no tiene marcha atrás”. Y advirtió: “Lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no sólo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros, van por todos”.

Por otra parte, Torres adelantó que “el 7 de marzo, en Puerto Madryn, habrá un encuentro regional y ahí seguramente se impulsará un bloque patagónico para que los 18 senadores de las distintas provincias unifiquen su agenda”. En este sentido, Infobae contó semanas atrás que mandatarios patagónicos piensan desde el inicio de la gestión Milei un nuevo interbloque -aún no conformado- que se convierta en árbitro de las futuras votaciones en la Cámara alta.

El enfrentamiento entre Milei y Torres tendrá derivaciones inevitables en el Congreso. Además de un puñado de diputados, el gobernador de Chubut tiene injerencia en dos senadoras de su provincia -votos clave- y logró que toda la oposición no kirchnerista, e incluso algunos del Frente de Todos, se pusieran de su lado.

Bajo este terreno es que el Presidente se presentará el viernes próximo en el Congreso, donde abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa. Allí, el jefe de Estado mostrará sus cartas y se sabrá si se mantiene la política de confrontación para exponer a toda la oposición ante la sociedad, o si el primer mandatario vira en sus acusaciones contra aliados que intentan darle gobernabilidad desde el 10 de diciembre último.

Con información de www.infobae.com