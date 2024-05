«Es una falta de respeto»: Javier Milei anuló a una periodista extranjera que se sobrepasó

Durante una entrevista en Casa Rosada con el medio estadounidense Univisión, el presidente Javier Milei expresó su enojo tras una pregunta que consideró inapropiada por parte de la periodista, generando un incómodo momento. La comunicadora intentó abordar temas personales del mandatario, pero rápidamente recibió una respuesta negativa.

«Se nos está acabando el tiempo presidente, según se nos indica, pero quiero tocar unos temas personales y ya», expresó la entrevistadora de Univisión y, en ese momento, fue interrumpida por Milei que le dejó bien en claro que no iba a entrar en el juego íntimo. «No contesto temas personales, no tengo por qué. Me parece una falta de respeto además», declaró el economista libertario.

Esta respuesta abrupta dejó en evidencia la incomodidad del mandatario ante la pregunta planteada por la periodista. El incidente resalta la sensibilidad del presidente Milei respecto a ciertos temas personales y su disposición a defender su privacidad frente a la prensa extranjera. La reacción del líder de La Libertad Avanza ha generado debate sobre los límites en las entrevistas periodísticas y la importancia del respeto a la privacidad de los entrevistados.

A pesar de que el exdiputado nacional ha hecho entrevistas durante toda su carrera por la televisión desde el 2014 para todo tipo de entrevistadores tanto los que coinciden ideológicamente con quienes están en las antípodas de sus pensamientos, es cierto que los periodistas deben ser conscientes de los temas sensibles y evitar invadir la esfera íntima de los entrevistados.

Asimismo, este episodio destaca la importancia de establecer límites claros y respetar las decisiones de los entrevistados en cuanto a los temas que desean abordar. Los líderes políticos tienen derecho a definir los límites de la discusión y a rechazar preguntas que consideren inapropiadas o invasivas. El presidente lejos de enojarse, mantuvo la calma y evitó confrontaciones innecesarias que pudiesen entorpecer el diálogo.

En las redes sociales apoyaron la respuesta de Javier Milei

«Bien contestado. La gente dice que si uno es figura publica perdió lo personal, negativo…, una cosa no tiene que ver con la otra. Vida profesional una cosa y vida personal otra. Hemos dejado que esto no se respete y por eso sienten que uno debe contestar cualquier pregunta de índole personal. No», declaró uno de los usuarios que opinó sobre el video en Twitter.

