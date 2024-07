Pullaro: "Duele que Di María no quiera volver por seguridad"

El gobernador Maximiliano Pullaro salió ayer al cruce de la decisión del jugador Angel Di María quien finalmente anunció que no iba a regresar a jugar en Rosario Central por motivos de seguridad y amenazas hacia su familia. "Es doloroso que una persona no quiera volver por una cuestión de seguridad, pero hay que saber que los protocolos están vigentes como para garantizar la seguridad de las personas públicas", señaló el mandatario. En esa linea Pullaro destacó que las condiciones de seguridad para Fideo estaban garantizadas: "Yo digo que sí, todas las personas tienen los resguardos. Pero hay que aceptar un protocolo, no es la misma vida que vas a tener si sos una persona conocida o que puede ser víctima de tensión, en este caso de hinchadas de fútbol". Por su parte el presidente canalla Gonzalo Belloso sumó sus criticas también al recordar que “con Carolina (Cristinziano) vivíamos en Uruguay y cuando asumimos la presidencia del club tuvimos amenazas de todo tipo: verbales, escritas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como hago yo”.

El gobernador habló luego que Belloso, confirmara Di María no volverá al club de Arroyito en 2024 por cuestiones vinculadas a la seguridad. "Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Así que bueno, el sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo la decisión de que no va a volver al club, que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia", confió el dirigente. Cabe recordar que en marzo de este año dejaron una nota en la puerta de ingreso a un barrio cerrado de Funes donde vive su familia y luego en mayo vandalizaron un mural con su cara y balearon una estación de servicio para dejar otro mensaje.

A pesar de estas intimidaciones directas al círculo familiar del ídolo canalla, ayer Pullaro insistió en los costos a pagar por ser una figura pública, al recordar que él mismo fue víctima de intimidaciones: "Podemos ser amenazados, pero sabemos que si cumplimos el protocolo de seguridad que establece en este caso el Ministerio de Seguridad, nuestras condiciones de resguardo van a estar cumplimentadas". Sin embargo se esforzó en remarcar que respeta la decisión del jugador de la selección argentina y su familia.



Por otro lado, el gobernador expresó que "es muy difícil poder prevenir" que una persona, un grupo criminal o un grupo de fútbol haga una amenaza sobre alguien. "En Estados Unidos casi asesinan a un presidente, fijémonos lo que sucedió en Madrid o Israel. Hay hechos que no se pueden prevenir en ningún lugar del mundo", mencionó.

La polémica pública se instaló temprano en la mañana de ayer cuando el presidente canalla habló en una radio local por primera vez en público sobre el frustrado regreso de uno de los símbolos de la Selección Argentina, salido de la institución rosarina que finalmente decidió continuar su carrera en el Benfica de Portugal, luego de varios meses de especulaciones sobre su posible vuelta al equipo en el que se inició como futbolista profesional. "La vuelta de Angelito era un sueño para todos. Para mí, comenzó mucho antes de ser presidente de Central, en largas charlas con él y otros ex jugadores", fue lo primero que dijo durante una entrevista en Radio Dos.



Luego, agregó: "A lo largo del último año, creció mucho la idea de que él venía. Fuimos haciendo muchas cosas en conjunto. El club todos los días crece un poquito. Creíamos y creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo, con un plantel afianzado, con muchos refuerzos, un técnico de la casa y una estructura sólida del club. Era el mejor momento para que pudiese venir".

En la misma nota, Belloso reveló que Di María le había comunicado formalmente este sábado que continuaría en el conjunto portugués. Se trata, en rigor, del mismo día en que Rui Costa, presidente de Benfica, informaba que Ángel seguiría un año más en Lisboa y en el que se conoció un duro posteo del jugador respondiéndole a un medio partidario.

"Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Así que bueno, el sábado a la tarde nos comunicamos con él y me dijo la decisión de que no va a volver al club, que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia", confió el dirigente.



Al ser consultado sobre si había llegado a hablar con Di María sobre la duración del posible vínculo con Central, Belloso fue contundente: “Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia”.

Además, el presidente del club rosarino agregó que había hablado con "Fideo" sobre una situación personal que él había atravesado junto a su esposa, quien es vicepresidente de la institución, en su vuelta a la Argentina. “Con Carolina (Cristinziano) vivíamos en Uruguay y cuando asumimos la presidencia del club tuvimos amenazas de todo tipo: verbales, escritas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá. No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como hago yo”.



Belloso también aclaró que había mantenido charlas con las autoridades provinciales por el posible retorno de Di María y el cuidado de su familia. “Por supuesto que nosotros tenemos seguridad en nuestros planteles, en nuestro club. Pero yo no puedo garantizarle la seguridad a nadie en un área donde yo no tengo ninguna posibilidad ni garantía. Eso será una cuestión municipal, provincial. Entiendo que todo el mundo ha estado a disposición. He tenido varias charlas con el intendente y con el gobernador. Carolina tiene muchísima relación con ellos. Estuvimos trabajando en el tema, ellos estaban a disposición. No hemos podido lograr las garantías, no hemos podido lograr la tranquilidad familiar. Y es así de simple”, indicó el titular de Rosario Central.

Pagina12