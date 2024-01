Ángel Di María intimo: los Juegos Olímpicos, la continuidad de Scaloni y su retorno a Rosario Central

De la misma manera que verlo jugar, escuchar hablar de fútbol a Ángel Di María es un placer y en diálogo con Tyc Sports habló de todo: su futuro en la Selección Argentina, su posible retorno a Rosario Central y la continuidad de Lionel Scaloni al mando del combinado nacional.

Fiel a su estilo, el Fideo no ocultó su postura sobre varios temas determinantes, sobre todo en cuanto a su futuro y el de Scaloni en el seleccionado argentino, un lugar en común donde tomaron la sana costumbre de ganar.

Su futuro en la Selección Argentina

En primer lugar, el rosarino se refirió a la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos y reafirmó, una vez más, cuándo se despide de manera definitiva del seleccionado: “No veo posible ir a los Juegos Olímpicos. La Copa América es lo último, es el momento perfecto para decirle adiós a esta camiseta. Ya tomé la decisión de terminar con la Selección en la Copa América. Hay momentos en los que uno tiene que dar un paso al costado y dejar que venga la generación que viene", afirmó.

La continuidad de Scaloni

Luego se refirió a un tema que mantuvo expectante a todo un país, las dudas de Scaloni en seguir o no como entrenador del combinado albiceleste. “Me sorprendió la frase de Scaloni en Brasil. Justo me había tocado el doping, me saludó y me dijo: ‘Gracias por todo’. Me fui al doping y después Rodri (De Paul) me dice: ‘¿Viste lo que dijo?’”, relató.

Para la buena fortuna de los seguidores de la Scaloneta, el nacido en Pujato decidió seguir al mando del equipo y la ilusión de seguir por la senda del triunfo sigue intacta y así lo manifestó Di María: “Tomó la mejor decisión, seguir. Es nuestro papá, el capitán de este barco. Es la persona que hizo que se logre todo esto. Junto con Leo (Messi). Está para seguir muchos años más en la Selección”.

Para cerrar la temática del DT de la Selección, Ángelito de sinceró: “Es una persona muy cariñosa, muy apegada al jugador. y puede ser eso también, que le cueste no llamar a uno porque hay otro que está mejor. Es un momento difícil también”.

Su potencial vuelta a Rosario Central

Por último, el campeón de mundo en Qatar 2022 se refirió a otro tema que mantiene en vilo a los hinchas, específicamente a los de Rosario Central. Sobre su presunta llegada a mediados de este año, cuando termine su vínculo con el Benfica, Di María fue tajante: “Volver pensando en retirarme o pensando ‘juego un año y me retiro’ es un pensamiento mediocre”.

El atacante finaliza su contrato en julio de este año con el equipo portugués, y tras el parate por la Copa América (se juega del 20 de junio al 14 de julio), se estarían dando todas las condiciones para que Di María vuelva a vestir la camiseta del club de sus amores a mediados de la temporada.

De hecho, a esa altura el Canalla estará en plena participación de la Copa Libertadores, un torneo que lo seduce para jugar con la casaca del equipo que lo vio nacer futbolísticamente. “Sería un sueño ganar la Copa Libertadores con Rosario Central, el mejor broche final que podría tener porque solo la pude jugar cuando era muy joven”, cerró.

Fuente: 442