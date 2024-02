Fer Dente confesó quién fue su primer amor y sorprendió a todos

Fer Dente comenzó a conducir Paraíso Fiscal, su programa de streaming en Olga, la radio virtual de Migue Granados. Allí aprovechó para recordar su primer gran proyecto con el que pudo dar el gran salto a la fama: High School Musical La Selección, el reality argentino para hacer una remake de la aclamada película de Disney.

En ese sentido, invitó al piso del programa a su excompañero Walter Bruno, quien interpretaba a Ryan -el hermano de la malvada Sharpey- en la ficción y recordaron algunas intimidades del detrás de escenas. Fue en ese momento, que el conductor de Noche al Dente (América) tuvo un inesperado sincericidio.



"¿Lo cuento?", comenzó diciendo y se explayó: "Wally fue mi primer amor. Yo tenía 17 años, imagínense que por High School dejé a mitad de año el colegio... Y tenía novia, hace dos años y medio, Cami, que le mando un beso".



"Me separé de Cami y Wally fue el primer chico gay que conocí en mi vida. Yo era tipo fan de él, porque no podía creer que era un chico gay (se ríe). Yo venía de un colegio católico... Y flashee", agregó un poco sonrojado.



Luego, contó cómo se dio el romance entre ellos: "Ellos paraban en un hotel, los chicos que venían de las provincias, y ahí teníamos nuestros encuentros de amor. Todo oculto aparte".

Por último, hizo una tremenda confesión: "Mi mamá se enteró que yo era gay por Wally". "En esa época yo me quedaba sin crédito en el teléfono, entonces usaba el celular de mi mamá para mandarle mensajes a Walter. No borré un mensaje y mi mamá me dijo: 'Qué es esto?'. No sabés, sos muy chico", concluyó Fer Dente entre risas.

Fuente: Ciudad Magazine