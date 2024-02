Dólar: el mercado alerta por la pérdida de competitividad cambiaria y le pone techo a la brecha

A una semana de que la corrección del tipo de cambio del 118% cumpla dos meses, el mercado observa que el crawling peg al 2% ya no será sostenible porque el dólar a $800 ya es equivalente a un valor entre $550 y $600. La competitividad cambiaria se pone en jaque a la espera de las divisas del agro y la tasa de interés negativa podría impulsar una brecha por encima del 60%.

El 13 de diciembre el ministro de Economía Luis Caputo eligió el camino del overshooting y aplicó una significativa devaluación que llevó al dólar oficial de $360 a $800. Lo que en su momento generó una suba del tipo de cambio por encima de su punto de equilibrio, cada vez pierde mayor competitividad. “El tipo de cambio real de equilibrio está en un valor aproximado de entre $550 y $600, y así lo señala el FMI, con lo cual deberían empezar a permitirlo correr a un ritmo un poco más alto que el 2%”, explica Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores.

En su último staff report tras la séptima revisión del acuerdo, el FMI resaltó en el documento realizado por el equipo técnico que la microdevaluación del 2% motivó a “anclar la inflación” tras su impacto inicial, pero también resaltó que el Banco Central tendrá por obligación adoptar una “nueva política cambiaria” que evite una “rápida erosión de la ganancia de competitividad inicial”.

Además, para el organismo, las autoridades de la cartera económica se comprometieron a eliminar todas las restricciones cambiarias y los tipo de cambios múltiples, en tanto las condiciones lo permitan. La hoja de ruta para estos objetivos empezaría a delinearse en junio de este año, plan que deberá incluir también la eliminación del esquema de liquidación 80%-20%.

El objetivo acordado con la institución liderada por Kristalina Georgieva es una “acumulación importante” de reservas hasta finales de 2024 (u$s10 mil millones) y crear las condiciones para volver a la adecuación de las reservas en el mediano plazo. Sin embargo, para Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, la situación actual dista de estar en línea con lo acordado. El especialista no está seguro de hablar de “atraso”, pero sí el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) perdió el 52% No sé si hablaría de "atraso" pero sí asegura que perdió el 52% de lo ganado en "competitividad cambiaria". “El índice que calcula BCRA se ubica en 116.25 al viernes pasado, mientras que el promedio desde el 2000 hasta acá es de 120”, contextualiza.

¿Habrá un nuevo salto cambiario?

Respecto de cuándo se podría repetir un salto en el tipo de cambio, Reschini sostiene que no es conveniente entrar a la cosecha con un tipo de cambio que pueda ser percibido como bajo, “principalmente por la falta que hacen las divisas”. De momento, Matba Rofex descuenta en los contratos a futuro un deslizamiento de 7,5% en marzo y 14% en abril.

El mercado no ve un salto discreto en lo inmediato, pero sí la necesidad de una corrección, en un contexto de próxima liquidación de divisas. Tras la histórica sequía que atravesó la última campaña, la nueva cosecha 2023/24 presenta un desempeño mucho más auspicioso. “Sería la segunda más grande en términos históricos”, anticipan en el sector. La producción total podría alcanzar las 137 millones de toneladas, un 65% más que el volumen obtenido en la campaña previa. De confirmarse esta cifra, quedaría como la segunda mayor producción de la historia, sólo por detrás de los 140 millones del ciclo 2018/19.

Otro factor que incide en las expectativas de devaluación es la brecha cambiaria, que tocó mínimos del 8% tras la primera suba del dólar en la era Milei. Tras una jornada marcada enmarcada en la previa al debate en particular de la Ley Ómnibus, la brecha con el tipo de cambio oficial se posicionó en 56% con un dólar CCL estacionado en $1.293,53 y en 45,9% respecto de la cotización del dólar MEP, finalizada en $1.209,52. Para el especialista, una brecha en estos niveles “comienza a inquietar”.

La misma línea recorre Francisco Mattig, economista y Portfolio Manager de Consultatio Financial Services: a partir de una brecha del 40% “complica a nivel cambiario”, aunque también considera que “le sirve” al Gobierno para “solucionar la deuda comercial con las emisiones de BOPREAL”, que ya se encuentra en su segunda edición. De todos modos, rescata que la acumulación de casi u$s 7 mil millones y la cosecha entrante le darán al Gobierno herramientas para controlar la situación, aunque “la mala noticia es que los pagos por importaciones aún no empezaron a impactar en su totalidad”.

Por último, para Repetto, la continuidad de la brecha se mantendrá en tanto “esté vinculada al excedente de pesos que sigue habiendo y las escasas oportunidades que se ven en el mercado de pesos para activos que no te licúen tanto”.

* Para www.ambito.com