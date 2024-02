Ley ómnibus, a foja cero: mercado pasa a "wait and see" que se normalice el frente político

En el mercado no se esperaba que la ley ómnibus terminara en fojas cero. Aún con los múltiples cambios que le introdujo la Cámara de Diputados, se veía con buenos ojos que avanzara el debate. El sorpresivo retiro de la misma pondrá ahora a la defensiva a los operadores.

Asesores de inversiones están recomendando a sus clientes tomar una posición defensiva ante las complicaciones del escenario político. Hacer las ganancias que se hayan conseguido hasta ahora y ver cómo decanta la pelea de Javier Milei con el sistema político en su conjunto.

No es que no les agrade los cambios que pretende el presidente. Tan solo lo que genera mucho ruido es la pelea constante. A esta altura del partido, lo que se pide es más bien acuerdos y gobernabilidad. La idea de estar en constante conflicto no parece buena. No hacen distinción entre “buenos y malos” en el sistema político. Tampoco ayudaría la idea de tratar de presionar al Congreso y los gobernadores mediante consultas populares como apuntan en el oficialismo.

Aunque es cierto lo que dice el ministro de Economía, Luis Caputo, en el sentido que “la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico” ya que según dijo “no se va a gastar más de lo que se recauda y el Banco Central no va a financiar al tesoro”, lo que complica al Poder Ejecutivo es el impacto político de la derrota en Diputados..

“No dramaticemos lo de hoy- dijo en sus redes sociales- todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar que la gente votó un cambio”.

El mercado considera que para esta etapa de transición no se requiere de la ley pero el impacto de la derrota plantea dudas a los operadores sobre la capacidad del gobierno de conseguir consensos y llevar a cabo una política que saque al país de la recesión.

Algunos analistas consideran que el gobierno “dilapidó” el capital político necesario para llevar a cabo el plan económico, mientras que otros consideran que el gobierno no está mirando que todo programa tiene que tener en cuenta las restricciones políticas.

Así, se espera que varios de los activos argentinos se pongan a la baja. Acciones y bonos hard dollar. Los menos afectados serían los activos en pesos ajustables por dollar o por inflación. Se descarta por el momento una devaluación inminente.

Varios analistas suponen que aunque la tasa de crawling peg está muy retrasada respecto de la inflación y de que el combustible que le dio la devaluación de diciembre se está por agotar, el gobierno no tiene ni dólares ni plan económico para devaluar de nuevo en marzo.

Así, la recomendación que están dando a sus clientes es la de tomar las ganancias que se hicieron hasta ahora y esperar a que el escenario político se vuelva a tranquilizar.

Quien se mantuvo con una mirada positiva respecto de la caída de la ley es el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en sus redes sociales. Guzmán festeja que con la caída del proyecto siga en vigencia la Ley de Administración Financiera que impide al Poder Ejecutivo tomar deuda en mercados externos sin pasar por el Congreso y que obliga a conseguir mejores condiciones en caso de una reestructuración.

* Para www.ambito.com