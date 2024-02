Puccini: "La medida para el transporte fue intempestiva y nos desilusionó"

El ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, se mostró sorprendido por la "intempestiva" decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Compensador del Interior para el transporte. Confirmó que la provincia seguirá aportando subsidios al sistema, pero que no puede cubrir lo que corta la Nación. Y que esto "sin dudas, va a golpear el bolsillo del usuario".

- A partir del anuncio de la Nación sobre la eliminación del Fondo Compensador del Interior ¿cuál es la situación en la que queda hoy la provincia de Santa Fe sin estos recursos?.

- Bueno, la verdad es que es una medida que nos tomó muy de sorpresa. No la esperábamos, nos desilusionó esa medida contra Santa Fe, contra el resto de las provincias del interior del país en materia de transporte. A nosotros nos afecta en el sentido de que había un convenio, el Fondo Compensador del Interior, que se compone por recursos de la provincia y recursos de nación. Nosotros ya habíamos transferido para este mes, lo hicimos el día 4 o 5, con los 1900 millones aproximadamente que le tocó poner a la provincia. Y esperábamos que Nación ponga la otra parte, los otros 1900 millones. Así que con esta decisión avisa que no los va a poner en adelante, y esto nos hace ahora tener que pensar un nuevo esquema. Que de alguna manera ya lo hemos hablado con el gobernador: nosotros vamos a seguir aportando ese fondo aunque gobierno no lo haga, pero bueno, esto lamentablemente terminaría afectando las tarifas.

- ¿No hubo una advertencia de que se iba a hacer esto?

- No, nos sorprendió. Es cierto que durante la campaña se habló y de alguna manera Nación había anticipado esta idea. Lo que sorprende es la manera intempestiva. Yo fui uno de los primeros ministros que estuvo en la Secretaría de Transporte de la Nación, ni bien asumió el secretario, y una de las preguntas que llevamos fueron el tema de la cosecha segura para este año, y el de la transferencia de estos aportes. Y a mí es a quien confirmó que para este año ya tenían el presupuesto. Que si bien no tenía aumento, lo íbamos a tener; que no tenía precisión de las fechas de transferencias y que iban a trabajar en las asimetrías que había entre el interior y el AMBA. Después fue la renuncia del ministro y el tema pasó al área de Economía, que es desde donde de alguna manera se toma esta medida, de un día para el otro y sin aviso. La verdad es que no nos esperábamos esto. Y ahora nos encontramos con que las empresas tienen la transferencia de la provincia y no tienen la parte de Nación. Pero el gobernador ya había dicho que, incluso contando con los recursos nacionales, Santa Fe no podía aportar más; lo dijo incluso antes de que se anuncie la eliminación del Fondo.

- ¿Entonces cómo se va a hacer? ¿Lo va a tener que afrontar el usuario directamente?

- Lamentablemente, nosotros no podemos asumir más compromiso del que teníamos. Y eso sin lugar a dudas va a golpear el bolsillo del usuario. Porque cuando las empresas también hagan su análisis de costos, van seguramente a repensar el monto en que tiene que estar la tarifa. Y como las empresas del interior no todas tienen el servicio SUBE, en el cual Nación dice que va a acompañar a los usuarios, la verdad que sigue siendo tan injusto, tan asimétrico como lo venía siendo en el gobierno anterior. Y es un círculo vicioso, porque se aumenta la tarifa y con eso es muy probable que haya menos usuarios del sistema también. Así que sí, esto golpea el bolsillo, golpea el sistema. Por eso vamos a seguir reclamando que esta resolución sea dejada sin efecto. Estamos esperando una comunicación oficial, como corresponde, a cada gobierno y a cada ministerio, y segundo que nos den la fecha, porque no sabemos cuándo esto se va a hacer efectivo. No sabemos si este mes van a transferir el dinero que no transfirieron, y si la medida va a entrar a regir en febrero, en marzo o en abril. No se puede trabajar de esta manera, no se puede jugar de esta manera con los usuarios. El que va a tomar un colectivo no sabe cuando le puede cambiar el precio y a cuánto se va a ir; las empresas de transporte no pueden estar en esta incertidumbre, en el medio de un contexto en el que los insumos suben y se están discutiendo las paritarias.

- ¿Hay algún canal de diálogo abierto con la Nación por este tema, para Santa Fe como provincia o en conjunto con otras jurisdicciones?

- Sí, nuestra secretaria Renata Ghilotti está conformando el grupo con el resto de las provincias que integran el esquema de transporte del interior del país. Obviamente que están todos en la misma sintonía y con los planteos que estamos haciendo. Y también, institucionalmente por supuesto, lo tengo con (el secretario de Transporte de la Nación) Franco Mogetta, permanentemente. Pero bueno, una cosa tener diálogo, como lo venimos teniendo, y otra tener una respuesta, ¿no?

Con informacion de El Litoral.