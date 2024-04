El kirchnerismo en el Senado vuelve a reunirse y busca empezar a amortiguar las internas

El bloque kirchnerista del Senado volverá a reunirse este martes, desde las 18, en busca no sólo de un rumbo legislativo, sino político. Es que, en medio del feroz ajuste que realiza el gobierno libertario, las bancadas de ambas Cámaras destilan incertidumbre no sólo por la falta de liderazgos nacional, provinciales y en el Congreso, sino también por la imposibilidad de encontrar caminos alternativos para contrarrestar al dúo Javier Milei-Victoria Villarruel.

Semanas atrás, el kirchnerismo tuvo una victoria importante en el Senado, con el rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía. A casi un mes de esa situación, aún se esperan novedades en Diputados, ya que una norma de este tipo necesita el voto en contra de ambas Cámaras para quedar desactivado. Ésa fue una de las pocas ocasiones en las que la bancada que comanda José Mayans (Formosa) tomó una decisión consensuada y la confirmó con sus 33 legisladores en el recinto.

El primer conflicto en el Frente de Todos se dio con la votación de autoridades del 13 de diciembre pasado, donde el kirchnerismo tuvo una postura de abstención y de poca consulta interna sobre cómo accionar ante un oficialismo y una oposición no cristinista que, con 39 votos, se quedaron con las principales autoridades de la Cámara alta y con una distribución a favor en la integración de las comisiones.

Otro desencuentro se dio por un factor externo: la carta con críticas de Cristina Kirchner a la gestión Milei de febrero último, que una parte de la bancada consideró “inoportuna”, como contó Infobae en su momento. Con el correr de las semanas, a finales de dicho mes se cambió la postura sobre las autoridades y, en la sesión preparatoria, se acompañó al oficialismo y se ubicó en la vicepresidencia del Senado a la neuquina Silvia Sapag.

En las recientes conformaciones de comisiones, que todavía le cuestan poner en funcionamiento a La Libertad Avanza -por pujas con sectores de la oposición no kirchnerista-, el Frente de Todos decidió no enviar a ningún representante. De las que sí mandaron -para las frustradas sesiones extraordinarias del período estival-, algunos legisladores se manejaron de manera disímil. El caso más visible fue el de los pliegos de embajadores políticos, donde un puñado acompañó al candidato para los Estados Unidos, Gerardo Werthein.

“Lo del mega DNU ayudó, pero en la sesión anterior nos quejamos porque retiraron el busto de Néstor Kirchner. Ahí, Villarruel estuvo ágil y les hizo comer el amague a los cristinistas. ¿Cómo vas a discutir por eso con las cosas que están pasando?”, reflexionaron desde un despacho ante este medio.

Un serio inconveniente que ven otros senadores es la doble vara entre las críticas -sin estrategia clara- hacia el Gobierno nacional y las realidades provinciales. “Cuando volvemos -a los distritos-, las imágenes de nuestros gobernadores caen cada vez más y la de Milei se mantiene o cae menos. ¡Y en pleno ajuste! Eso sí: por lo menos no quedó como presidente provisional del Senado -el libertario Francisco- Paoltroni. A ver si se enoja -el gobernador de Formosa, Gildo- Insfrán”, pinceló un operador del bloque peronista.

Incluso, en el rechazo al mega DNU, lograron más exposición senadores que se fueron de la bancada tiempo atrás, como el correntino Carlos Espínola y el entrerriano Edgardo Kueider. “Hacen más con mucho menos y no quedan encerrados en la lógica de enemigos absolutos del Gobierno. Mis respetos”, consideraron desde otro despacho.

De cara a los próximos días se espera el aterrizaje del DNU que modificó el cálculo de las jubilaciones. El legislador oficialista y titular de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, Juan Carlos Pagotto, deslizó la semana pasada la intención de llevarlo rápido a una reunión para exponer al kirchnerismo y a la fórmula empujada durante la gestión de Alberto Fernández. “¿Y ahí qué vamos a hacer?”, preguntaron en un despacho del Frente de Todos. A ello le agregan la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

“No hay renovación, los que nos manejan no tienen ningún aspiracional político y, los que tienen la posibilidad de hacerlo, no se muestran. Por ejemplo, en Buenos Aires, la provincia más importante del país, Axel Kicillof reeligió por amplio margen y fue electo -Eduardo- ‘Wado’ de Pedro senador. Estuvo a punto de quedar el año pasado como precandidato presidencial. Nadie le escuchó la voz en casi cuatro meses. Y ni hace falta agregar que tenemos acá a varios ex gobernadores”, sentenciaron desde otra banca kirchnerista.

* Para www.infobae.com