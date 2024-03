Luis Juez: «La gente que no tiene para comer es la que está bancando a Milei»

El senador Luis Juez arremetió contra el kirchnerismo por el rechazo que tuvo el DNU en el Senado el pasado jueves. El legislador cordobés apuntó contra el sector duro de la oposición por pedir el tratamiento de un Decreto de Necesidad y Urgencia cuando, en la gestión de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, nunca lo habían hecho. De todos modos, el senador pidió «calma» al oficialismo.

El senador nacional por la provincia de Córdoba se encolumnó detrás de la figura del Presidente y defendió el DNU que fuer rechazado el jueves: «Hubo una actitud obstruccionista, solamente destituyente con el único objetivo de marcarle la cancha a un tipo que tiene derecho a imponer una hoja de ruta porque no está haciendo nada que no haya dicho en una campaña electoral. Siempre ponen palos en la rueda, nunca discutimos un DNU», enfatizó en LN+.

«Fracasó el populismo. Pensábamos que esa teoría del Estado de bienestar llegó para quedarse. Nos ganó un tipo que no viene de la política. Nos ganó un tipo que no entiende absolutamente nada de las reglas del manual que nosotros tan prolijamente construimos 40 años», agregó uno de los referentes que tiene Juntos por el Cambio en la Cámara alta.

Pese a defender el decreto, Luis Juez celebró la muestra de resistencia que hizo el kirchnerismo a tres meses de un nuevo Gobierno: «Está bien que esto pase en los primeros cien días para que nos demos cuenta que estos tipos son del club del helicóptero, te auguran fracasos, rezan para que te vaya mal, están agazapados«, destacó.

«Tiene que ver con la historia Argentina, el obstruccionismo. Cuando no gobierna el peronismo el que gobierna tiene que fracasar y cuanto más rápido mejor. En esa no me voy a anotar y lo digo con claridad. No tengo ninguna pertenencia, pero si me experiencia en el Senado sirve para decir «reflexionemos». Si a este hombre le va mal viene lo peor de la política«, añadió.

Finalmente, Luis Juez explicó por qué «defiende» a la actual administración sin ser parte del espacio oficialista: «La gente, la que se caga de hambre, está aguantando los trapos. La gente que no tiene para comer, los jubilados, la que no tiene para mandar a los chicos a la escuela, la gente que paga en Córdoba 700 mangos el bondi. A ese hombre, al que yo subestimé, lo está bancando la gente«, cerró.

Con información de www.elintransigente.com