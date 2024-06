Nación y Santa Fe negocian la continuidad de una decena de obras públicas paralizadas

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confía en poder cerrar la semana próxima un entendimiento con el gobierno nacional para que continúe un porcentaje de trabajos iniciados oportunamente con recursos nacionales y que fueron totalmente paralizados a fines de la gestión de Alberto Fernández e inicios de la de Javier Milei.

El objetivo es que luego el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, firme el acuerdo respectivo con el gobernador Maximiliano Pullaro. Entre las obras que Nación continuaría están las ampliaciones de las plantas potabilizadoras de ASSA de Santa Fe y Rosario; el tendido del acueducto San Javier - Tostado; una planta potabilizadora en Rafaela, la estabilización de la cascada Los Saladillos en el límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez así como la reparación de algunos tramos de rutas nacionales, entre ellas la 11. Este listado que formaría parte del acuerdo fue anticipado a El Litoral por el ministro Enrico al llegar a Legislatura

"No es el escenario que quisiéramos, pero lamentablemente es así. La nación sacándose de encima todas las obras, menos algunas muy puntuales, y planteando que la provincia continúe las obras que pueda pagar", señaló el ministro.

Las rutas primero

"Son un puñado de obras que continuaría la nación: la planta potabilizadora de Santa Fe, obra con avance lento; acueducto San Javier - Tostado: la protección de la cascada del arroyo Saladillo para evitar que siga la erosión y avance sobre el puente: planta potabilizadora Rosario; planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rafaela; la culminación de la reparación del Monumento a la Bandera y la finalización de la cárcel federal en Coronda que está en un 96%. Todo eso como obras especiales y lo más importante y lo que más le pedimos como gobierno de Santa Fe, como santafesinos lo más importante son las rutas", añadió Enrico. "Es la prioridad que vuelvan a trabajar en reparar rutas. Nos dijeron que sí pero hasta que no veamos las máquinas sobre la ruta no estaremos conformes", añadió.

El ministro dijo que tendrá más precisiones la semana próxima, admite que toda la negociación es lenta. "No vemos que haya avances administrativos conducentes a que se retomen rápidamente las obras, eso nos preocupa todos. Estamos acostumbrados en Santa Fe a un ritmo de trabajo mucho más ágil y más concreto".

El relevamiento que hizo el gobierno provincial determinó que son 189 las obras comprometidas por la gestión nacional anterior y que con distintos grados de avances estaban en ejecución a diciembre último. Nación ahora ajusta la firma del acuerdo con Santa Fe por algunas de ellas y el resto dependerá de si la provincia o los municipios donde se planeaban los trabajos están en condiciones de avanzar. Semanas atrás, ante una comisión de la Cámara de Diputados, el propio Enrico señaló que algunas pocas obras con ejecución avanzada podrían ser finalizadas por la provincia, pero en otras no habría posibilidades por carecer de financiamiento.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.