Los jubilados siguen olvidados

El ministro de Economía Luis Caputo había anunciado que el aumento de las jubilaciones llegaría al 30% pero se quedó corto. Finalmente, será de algo más del 27% y para el defensor de la tercera edad Eugenio Semino, todavía la clase pasiva queda perdiendo 40% frente a la inflación.

Para el cálculo Semino se refirió al último trimestre Diciembre, Enero, Febrero en el que contempló un estimado entre 65 y 70% de costo de vida (resta conocer aún la inflación de febrero), con lo cual este 27% de recomposición dejará a los haberes perdiendo un número cercano al 40% aproximadamente.

Este 21 de febrero, en la Resolución 38/2024 del Boletín Oficial, el gobierno definió que el incremento que fija la actualización de los haberes jubilatorios, la AUH y otras asignaciones, pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llegará al 27,18% en marzo. Asimismo, confirmó las fechas en las que se pagará un bono adicional, sin embargo aún se desconoce el monto.

La referencia a tener en cuenta es que el monto percibido durante diciembre, enero y febrero, por los jubilados de menores ingresos, fue de $55.000 para completar $160.000.

Los especialistas consultados por PERFIL explicaron que esta suma será muy importante para efectivamente saber a cuánto llegará el haber mínimo, pero las primeras cuentas que sacan dejan a los adultos mayores con un regusto triste en boca. Por caso, la Dra Andrea Falcone calificó la coyuntura de los jubilados y este último aumento como "una situación muy disvaliosa".

Justificó su análisis desde distintos puntos. "Primero me parece difícil desde el punto de vista emocional cuando vos no estás llegando a comer, porque esa es la situación hoy de los jubilados. Que te digan un 30% y después termine siendo menos. Aunque uno diga que esa diferencia no es tanta, me parece que no fue algo correcto", arguementó.

En segundo lugar se refirió a la suma adicional que aún no se sabe de cuánto será. "Lo del bono es clave para todos, sobre todo porque lo que se estuvo diciendo desde el gobierno off the record es que iban a tratar de darles más aumento a las personas que habían aportado al sistema y eso no se verifica", comentó.

En esa línea explicó "Hay muchísimos que aportaron más de 30 años que no tienen la mínima y no están recibiendo ni bonos ni aumentos extras. Está claro que un ajuste como este no se dio nunca en la historia desde que existe el sistema previsional. Estamos con una quita aún con este aumento cercana al 50% de pérdida", criticó.

Finalmente dijo: "No sé si están pensando en alguna salida o si van a seguir festejando el superávit sobre la base de un ajuste en seguridad social de esta magnitud".

No es la casta sin la clase pasiva la que paga el ajuste

Por otra parte, también el Dr Ariel Samana se hizo eco de esta idea de que la clase pasiva es la que está pagando el ajuste del gobierno. "Con este 27 por ciento los jubilados perderán mucho más que con el 35% al día de hoy al día de hoy". Para el abogado, lo más complicado es que este aumento no es sólo para el mes entrante. "No es a marzo sino hasta junio de 2024, con lo cual hay una alta pérdida de poder adquisitivo por parte de los haberes previsionales que están pagando el costo del ajuste", argumentó..

Para el especialista en temas de adultos mayores, "La incidencia mayor del recorte es en ese 15 por ciento de la población argentina que es mayor de 60 años, que es la que realmente está pagando el ajuste más allá de las cosas que se anuncian de reducción de personal en el estado, supresión de secretarías, etcétera etcétera".

Según Samana, "los juegos de la política van por un lado, pero en realidad, concretamente, el ajuste lo está padeciendo la población pasiva que, como dice la palabra, también está pasiva en cuanto a su queja, porque en realidad es una pena en silencio que la va transitando", argumentó.

Por otra parte, el abogado reconoció una situación compleja y altamente crítica "Tengo varios casos de personas a las que se le han agravado sus cuadros de salud", y adelantó: "vamos a notar con más frecuencia un mayor índice de depresión o se situaciones más críticas en personas mayores que se ven acorralados por una coyuntura económica de exclusión".

Qué dice el Boletín Oficial sobre el aumento de las jubilaciones

El incremento que fija la actualización de los haberes jubilatorios, la AUH y otras asignaciones, pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), fue oficializado a través de la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Osvaldo Giordano, quien todavía continúa al frente del organismo, al no tener reemplazante tras el pedido de renuncia de Javier Milei.

En el documento oficial no se especificó cómo quedarán los montos de las jubilaciones mínimas y máximas desde el 1 de marzo. Tampoco se precisó el cobro del bono para jubilados, que a la par del aumento de la movilidad fue adelantado por Caputo. De todas formas, con la suba del 27,18%, la jubilación mínima pasará de $105.713 a $134.445,79, mientras que el haber bruto máximo pasará de $711.346 a $904.690.

Vale considerar que la resolución del día de la fecha tampoco dice nada respecto a los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUH). En enero, se habían duplicado los montos por decreto, por lo que resta saber si el aumento de esas asignaciones por movilidad se hará por el monto original o por el ampliado en enero.

Con información de Perfil, sobre una nota de Lorena Rodríguez