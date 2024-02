Mársico sigue “presionando” para que se cubra la vacante de juez federal en Rafaela

El Presidente del Concejo Municipal Dr. Lisandro Mársico, se reunió con el Dr. Miguel Piedecasas, quién es miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación y como tal, integra la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, con motivo de acercarle las solicitudes de los Intendentes de la ciudades ubicadas en los Departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y Castellanos, a los fines de que se lleven adelante los procedimientos indicados por la legislación para poder concluir, con el concurso destinado a cubrir el cargo de juez correspondiente al Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, actualmente vacante. El encuentro se formalizó en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los Intendentes Leonardo Viotti (Rafaela), Pablo Pinotti (Sunchales) Gonzalo Aira (San Vicente), Oscar Martínez (Frontera), Romina López (San Guillermo), Alejandra Dupouy (Ceres), Marcelo Andreychuk (San Cristóbal), Hugo Boscarol (Suardi) y Andrés Cagliero (Tostado), conocedores de las realidades no solo del territorio que gobiernan sino de la geografía del departamento donde sus ciudades están ubicadas, observan con alta preocupación el avance del narcotráfico y de la narcocriminalidad, siendo este el motivo del pedido, cual es en realidad la problemática que les atañe, en relación a la vacancia, en virtud de ser delitos federales que se combaten con fuerzas federales en un trabajo mancomunado con la justicia”, manifestó Mársico.

“La Comisión de Selección, posee una sub comisión, que es quién elabora el dictamen, con una terna de candidatos, en base al mérito, superada esta instancia, se pasa a la aprobación de esta terna por parte del plenario del Consejo, producido este acto, se envía al Presidente de la República, quién elige un postulante y finalmente es el Senado Nacional el que presta el acuerdo a esta nominación”, infirmó el titular del órgano legislativo Lisandro Mársico.

“El Consejo de la Magistratura según lo manifestado por el Dr. Piedecasas está avanzando rápidamente con los procedimientos legales correspondientes al Concurso, tiene buenas expectativas de que salgan no solo esta terna sino otras muy necesarias para completar el esquema de jueces faltantes en las diferentes jurisdicciones del País. La dinámica de trabajo del Órgano ha cambiado mucho y está la voluntad de darle una inmediata continuidad a todo lo que debe resolverse; la nueva conformación del órgano, sabe de la necesidad e importancia que tiene cubrir las vacantes para un mejor servicio de justicia”, aseveró el concejal demoprogresista.

“El Juzgado de referencia posee competencia territorial en los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, San Martín, y quince localidades del Departamento Las Colonias. Hace cuatro años que el estamento está vacante y vienen actuando diferentes jueces de otras jurisdicciones, muy lejanas a la nuestra, por lo tanto con un total desconocimiento de la realidad por la que atraviesa esta jurisdicción”, sostuvo el edil pedepista.