Cómo hizo Javier Milei para sacarle poder a Eduardo Belliboni y otros piqueteros: la explicación

La gestión de Javier Milei inició con varias promesas por cumplir y una de ellas era la de los recortes de los planes sociales y la de quitarle poder a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y organizador de marchas. En este marco, el Gobierno sostiene que ha hecho un buen trabajo contra él, a pesar de las acusaciones que ha recibido recientemente.

El mandatario rechazó la idea de que está recortando a los que menos tienen y recordó: «Duplicamos la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar y eliminamos los intermediarios», valoró el jefe de Estado que detalló cómo le quitó poder a las organizaciones sociales o piqueteras, como el Polo Obrero, que le quitan un 2% a cada beneficiario de programas sociales.

«Es más, hay distintas variantes de intermediarios. Cuando vos recibís un plan se te exige una contraprestación y vos ibas a verificar eso. Entonces si bien recibías el importe completo en la tarjeta, el tema está en que cuando tenían que firmar que vos habías trabajado, te sacaban la mitad», detalló Javier Milei sobre la maniobra de Eduardo Belliboni.

«¿En los primeros meses del año que dijimos? No vayan a verificar. ¿Por qué te crees que saltó como loco Belliboni? Porque no podía retener el dinero. Les exige ir a las marchas, esa es la contraprestación laboral, se hizo tan bien eso en coordinación con Bullrich e infraestructura que decían que iban a meter 50.000 en la plaza, fueron 3 mil y recibimos 12 mil denuncias», celebró.

En este mismo sentido, reveló otro de los «curros» de los gremios y sindicatos alrededor de los comedores sociales: «Pedían bolsos de comida, todo bien con eso, Pettovello pidió la lista para saber quienes son y no, de prepo lo querían, no es así. Había dos tipos de curro, uno que el número no era el que decían y lo otro te pedían calidad triple A y sucede que te daban calidad E, vos ponías los fideos y se deshacían, en ese diferencial robaban y los bolsones de más los vendían.

«Cuando vos empezas a atacar estas cosas obvio que van a salir y a decir que le quitas la comida a la gente, trabajan de alimentar a la mentira», sentenció Javier Milei en una entrevista con TN. Así, ratificó su batalla contra los intermediarios de los planes sociales, quienes ya hicieron tres marchas contra el Gobierno a menos de dos meses de gestión.

