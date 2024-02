Marcelo Lewandowski sale del duelo electoral y pone un ojo en la presidencia del PJ santafesino

El senador Marcelo Lewandowski volvió a recorrer la provincia de Santa Fe en el marco del descongelamiento del peronismo santafesino tras la dura derrota a manos de Unidos. De esta manera busca sacar chapa de referente del PJ por haber sido el candidato a gobernador en 2023 y, a la vez, influir en el recambio de autoridades del partido.

La misma noche en que reconoció la aplastante victoria frente al radical Maximiliano Pullaro, el senador dio el paso al frente y tomó el bastón de mariscal. El PJ santafesino era desolación e incertidumbre en aquel búnker en Rosario y se mantuvo así hasta ahora, que muy de a poco empieza a salir al sol.



Peronismo, al ruedo

El ex periodista deportivo hizo el duelo, dejo aquietar las aguas y decidió volver al ritmo de las recorridas por la provincia. Esta semana mantuvo un encuentro con empresarios y representantes de las cámaras del sector industrial santafesino como UIA, Metalúrgicos y de Biocombustibles y luego, más tarde, se reunió con el titular de la CGT Regional Santa Fe y de La Bancaria, Claudio Girardi.

"La idea no es solo recorrer Santa Fe sino toda la provincia y no agotarse en el contacto con los intendentes y presidentes comunales sino hablar con todos los sectores, sindicatos, y sectores productivos”, explicaron cerca del senador.

Más allá de la agenda, las fotos y las recorridas, el senador no deja descansar la rosca política sobre todo por la coyuntura y por las elecciones en el PJ provincia. En este sentido Marcelo Lewandowski se juntó con el titular del PJ, Ricardo Olivera, con el ex diputado provincial, Leandro Busatto, y también con otros dirigentes de los más activos frente a las elecciones de autoridades del partido que se realizará a mediados de mayo.

Lista del PJ

Por el momento todo indica que se buscará una lista de unidad para no hacer ruido interno y no mostrarse desde el vamos fragmentados. “Creo que debería haber un consenso y acordar la conducción, y evitar confrontaciones internas. Queremos una participación importante y que la presidencia del partido esté en alguien en quien podamos delegar y llevar adelante una idea de renovación en el PJ en la provincia”, se limitó a decir a Letra P el senador.

Lo cierto es que suena Silvina Frana, ex compañera de fórmula a la gobernación del dirigente. Justamente en su entorno ponen como uno de los fundamentos para tener incidencia en la presidencia la victoria en la interna peronista a gobernador, donde le sacó mucha ventaja a Busatto, Eduardo Toniolli del Movimiento Evita y al camporista Marcos Cleri.

En las últimas semanas, el ex periodista deportivo cuestionó públicamente al Gobierno nacional por la falta de acción en materia de seguridad en Rosario, y por el ajuste fiscal y a los trabajadores. Aún no hizo uso de su rol opositor contra Pullaro, apenas una crítica por el acompañamiento inicial a la ley ómnibus.

CON INFORMACION DE LETRA P.