Maximiliano Pullaro abraza a un peronismo groggy que busca su lugar en el mundo

El peronismo está desorientado. Todavía groggy por el nocaut electoral del año pasado en Santa Fe, no encuentra su lugar frente al gobierno de Maximiliano Pullaro. El gobernador aprovecha esa debilidad y suma encuentros institucionales con su antecesor Omar Perotti y otras figuras de la oposición. Un abrazo de oso que profundiza la paralización peronista.

Hay una decisión de Pullaro clara: no rivalizar con Perotti. “Nos votaron para ser oficialismo, no oposición de la oposición”, explican cerca del gobernador. Incluso en los temas en los que la herencia recibida complica a la actual gestión -como el pago de la última cuota de la paritaria 2023 que costó sangre, sudor y lágrimas-, Pullaro elige no rivalizar y mira al futuro.

Esa tesitura adoptada por el radical, junto a los cuidados gestos de amabilidad que brinda a sus opositores, desconcierta aún más a un peronismo ya extraviado. Ni siquiera sirve desempolvar el manual de la vieja grieta y emparentar a Pullaro con Javier Milei: el gobernador a rivalizado fuerte con el Presidente cuando intentó afectar intereses productivos de Santa Fe.



Maximiliano Pullaro y Omar Perotti, el nuevo vínculo

La misma noche que Pullaro supo que iba a ser gobernador, cesó sus críticas a Perotti. La transición fue sin sobresaltos, compartieron actividades juntos y hasta hubo gestos personales del radical al peronista. El día del traspaso de mando florecieron las sonrisas y los abrazos sentidos. Toda una novedad en un vínculo en el que poco tiempo atrás habían volado hasta denuncias penales. Ya en la Casa Gris, el clima siguió siendo amable: el capítulo más reciente fue la invitación a la firma de un convenio en la embajada francesa.

En el gobierno provincial niegan que haya un pacto: “Maxi lo trata con el respeto que nos hubiese gustado que tengan por Miguel Lifschitz”. Reconocen también la intención de mostrarle al resto del país que en Santa Fe hay una manera distinta de hacer política: “Hermes Binner convocó a los exgobernadores para presentar la demanda contra el Estado nacional, Jorge Obeid tenía un gran diálogo con la oposición”. “Una forma santafesina, nuestra, ni mejor ni peor. Había que recuperar ese método”.

La centralidad de Omar Perotti

Hay otra razón que surge ante los ojos entrenados en realpolitik: un Perotti activo le sirve a Pullaro. El rafaelino sigue siendo la figura más importante del peronismo y un parteaguas dentro del movimiento, ya que su presencia despierta amores y odios. No por casualidad Juntos Avancemos en la Legislatura tiene nueve bancas repartidas en cinco bloques y lograron acordar un interbloque más para defender lugares en las comisiones. El gobierno perottista dejó más heridos dentro que fuera.

Esa centralidad del exgobernador en el universo peronista retrasa el proceso de surgimiento de nuevos liderazgos y les pone una vara alta para destacarse -a la que solo se asoma Marcelo Lewandowski-. Se asemeja a lo que fue Cristina Fernández de Kirchner para el peronismo nacional entre 2016 y 2019. Con Perotti solo no alcanza, sin Perotti no se puede. Para Pullaro es un arma de doble filo: alcanza con ver la deriva del sueño reeleccionario de Mauricio Macri luego de capitalizar esa paralización que dominó al peronismo durante gran parte de su gestión.

El cortejo de Maximiliano Pullaro al peronismo

El gobernador invitó sendas cenas con los senadores y diputados peronistas, en las que agradeció el trabajo para aprobar las leyes que envió a la Legislatura, preguntó pareceres y escuchó opiniones. Incluso se detuvo en aquellas tribus peronistas que no tienen representación legislativa: recibió en su despacho a Leandro Busatto, enrolado en La Corriente que lidera de Agustín Rossi. En el gobierno dicen que lo harán con el resto de los bloques también.

Alguien que participó de esos encuentros contó que vio al gobernador “convencido de que en el proceso que estamos viviendo hay que reconstruir vínculos desde la política en todos los ámbitos” y se detuvo en el poder disuasivo que le otorga tener mayoría en la Legislatura: “No tiene necesidades parlamentarias, entonces tiene que construir el vínculo por otro lado. Sobre la base de la abundancia legislativa va sobre la carencia política”. El pullarismo lo hace notar: “Les queremos transmitir que no vamos a usar la provincia en contra de nadie”.

El desconcierto post Omar Perotti

Así las cosas, el peronismo busca una fórmula que le permita salir de su propio laberinto. Hay un plazo ordenador: se aproxima la discusión por el recambio de autoridades en el Partido Justicialista. Es la motivación que encontró, por ejemplo, Lewandowski para lanzarse a recorrer la provincia y tejer una lista de unidad con su excompañera de fórmula Silvina Frana al frente.

Sin embargo, para alcanzar las definiciones falta camino por recorrer. Ni siquiera el perottismo, la tribu institucionalmente más representativa -dadas sus cinco bancas- puede mostrar paz interna: el rumor de que Sonia Martorano quería armar un monobloque corrió y mucho. “Mientras esté Omar acá, eso no va a pasar”, aclararon a su lado.

Mientras tanto, el peronismo seguirá cumpliendo casi involuntariamente aquel teorema patentado por el fallecido gobernador José María “Tati” Vernet: “Es tan torpe estar contra el gobernador los primeros dos años como estar junto a él en los últimos dos”. Por ahora no cometió ninguna torpeza.

CON INFORMACION DE LETRA P.