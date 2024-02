Docentes, que a Perotti le perdonaron todo, siguen extorsionando a Pullaro

Los gremios docentes de Santa Fe se pintaron la cara y salieron a la calle en la primera jornada de paro. Hubo movilización, acto en Casa de Gobierno y críticas a la gestión de Maximiliano Pullaro por la oferta salarial en paritarias. Adelantaron que de no haber una nueva oferta habrá dos días más sin clases la semana próxima.

La Plaza 25 de Mayo de la capital provincial se transformó en el centro de una protesta. "Entre 40.000 y 50.000 personas”, según dijo Martín Lucero, secretario de general de Sadop Rosario. A esa movilización tildada de “muy importante y representativa”, por las y los organizadores, asistieron afiliados y afiliadas de Amsafe, Sadop, Amra y Siprus. Los dos últimos son los gremios representantes del personal de la salud. También acompañó la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul), e integrantes de ATE, entre otros sindicatos.

Duros discursos contra Maximiliano Pullaro

Las discusiones que se venían dando a nivel mediático fueron la antesala de lo que ocurrió este lunes en la plaza. El tenor de los discursos escaló hasta terminar en frases duras contra el gobernador y parte de los funcionarios, haciendo eje sobre todo en el ofrecimiento salarial. También hubo lluvia de críticas al presidente Javier Milei. "Ante el intento de quita de derechos vamos a estar más unidos", proclamaron a coro.

Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, fue el encargado de cerrar el acto. Aseguró que la propuesta del gobierno significa un “ajuste salarial y no se lo vamos a permitir”. Reiteró que la provincia tiene plata y pidió “que le meta la mano el bolsillo a los grandes grupos económico” y “no a los docentes y trabajadores de la salud”. “Eso se llama distribución de la riqueza”, añadió.

“Les importa un pito que no lleguemos a fin de mes, cara dura es poco”, gritó exacerbado Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop de la capital, quien luego agregó: “No es solo el presidente el que se queda con nuestra plata, el gobierno provincial también se queda con nuestra plata”. Minutos antes, su par de Rosario, Lucero, había dicho que los funcionarios nacionales y provinciales “no tienen vergüenza y son muy caraduras”.

A la espera de un nuevo llamado a paritarias

Los gremios ya avisaron que en caso de no recibir una nueva convocatoria en los próximos días, la semana que viene realizarán otras 48 horas de paro. “Le exigimos al gobierno una nueva propuesta que vaya en línea con la inflación y dé cuenta de mejores condiciones para trabajar”, indicó Alonso. Por otra parte, el sindicalista aseguró que “es mentira que se saldó la deuda del 2023, aún nos adeudan un 22% de enero” y pidió que se regularice la situación de los reemplazantes.

Más allá de la paritaria provincial, el contexto nacional complejiza aún más la situación. “Al presidente no se le mueve un pelo por no cumplir las leyes”, dijo Bayúgar haciendo referencia al recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Plan 25, entre otras partidas. Como le ocurrió a sus antecesores, Pullaro tampoco pudo cumplir con el comienzo de clases en tiempo y forma. Ahora la pelota está del lado del gobierno y resta esperar qué ficha moverá para intentar destrabar el conflicto, como lo pudo lograr en otros ámbitos políticos.

Con información de Letra P