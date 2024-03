Maximiliano Pullaro y el Pacto de Mayo: sí, pero no

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no tenía otra alternativa. Por historia y coyuntura, no podía negarse al Pacto de Mayo que lanzó el presidente Javier Milei. Es, acaso, la demanda que el hughense más repitió cuando fracasó el tratamiento de la ley ómnibus. Diálogo y acuerdo, entendimiento con las provincias. Falta definir a qué precio.

Milei les corrió el arco a los gobernadores. Arrancó con motosierra dialéctica, pero cerró moderado, en un mensaje al corazón de la casta. Pullaro, por su génesis, no puede rechazar el convite. “Escucharnos con respeto”, pidió y agregó: “Sin imposiciones”. Y ahí está la clave de la cosa, del vínculo futuro entre el radical y la Casa Rosada.

Pullaro, sin embargo, venía de rondas con ministros del gobierno nacional alentando un llamado como el que finalmente hizo el jefe de Estado. Habló con varios, desde el titular de Interior Guillermo Francos para abajo. Menos con Milei, claro, pero esa es una dificultad que padecen todos los mandatarios regionales. “Era el camino correcto para salir de esto”, confiesa una persona con mucha llegada al radical.



La personalidad de Javier Milei, un tema

Luego, o a la par, aparece un componente que también es neurálgico: la personalidad de Milei. “Puede pasar que arranque con cualquiera y reputee a propio y ajeno, entonces es difícil”, aporta la misma fuente. Ahí es cuando se impone la pregunta: ¿La invitación de Milei es a libro cerrado o hay lugar para la negociación? Si pasa lo primero, la relación con Pullaro probablemente vuelva a truncarse como ocurrió hace 20 días. Si la convocatoria viene por el lado de la imposición, Pullaro volverá a hacerse sentir.

El gobernador acompañará toda iniciativa que no afecte los intereses de la Bota. Es más, si no hay medida que afecte el sistema productivo, el santafesino firmará los diez puntos del pacto sin peros. Desde el gobierno provincial confían que no hay necesidad de dependencia de la Rosada, que las cuentas de Santa Fe están prolijas. “Hicimos todos los ajustes, hicimos ajustes más grandes de los que había hecho Milei”, asegura un funcionario de primera línea.

La construcción de Maximiliano Pullaro

La construcción de Pullaro, a esta hora, es santafesinista, de cuidar los recursos de la provincia y no verse involucrado en conflictos que no lo rozan. Lo de Chubut fue otra cosa, de otra escala y magnitud, y en la que tuvo cobertura en Juntos por el Cambio.

Para llegar a Córdoba, Milei pidió por la ley Bases y un nuevo acuerdo fiscal. Pullaro bancó la votación en general del primer proyecto, pero bramó y rosqueó fuerte en el Congreso para proteger retenciones y a la industria del biocombustible, temáticas bien regionales. Se ganó el ataque violento del Presidente.

Si la reedición de aquella discusión navegase por las mismas aguas, Pullaro volverá al enfrentamiento. Tiene buena relación con Francos, pero no se sabe hasta qué punto es interlocutor válido de Milei. De hecho, volverán a encontrarse este martes en San Nicolás, en la apertura de Expo Agro. El Presidente, al cierre de esta nota, tenía previsto una recorrida ese mismo día, por la tarde. ¿habrá contacto y foto entre Milei y Pullaro?

A un eventual acuerdo fiscal es difícil no ingresar. Es verdad que la premura de cada gobernador varía según sus necesidades. Santa Fe, por caso, no es de las provincias más ahogadas en términos financieros, tiene espalda. Pullaro, se repite, salvo que el contenido del convenio afecte la provincia, seguramente se sumará al pedido presidencial.

Pullaro no dará pasos en falso. Hiper pragmático, olfatea los momentos y resuelve. Milei ganó tiempo con la convocatoria y no será negocio parársele en la vereda de enfrente. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Como publicó Letra P, el radical no quiere ser protagonista estelar de la arena nacional.

Maximiliano Pullaro y Mauricio Macri, again

Macri tenía ganas de conocer a Pullaro, de reunirse a solas y escucharlo sin intermediarios. Así se gestó el cónclave que reveló Letra P en exclusiva. Lejos de ser un encuentro aislado, va camino a repetirse más pronto que tarde. El expresidente tiene todo cerrado para pasar por Rosario el jueves, invitado por la Fundación Libertad. Si se confirma la visita, Pullaro tiene todo preparado para recibirlo con honores en Casa de Gobierno.

CON INFORMACION DE LETRA P.