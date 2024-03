José Luis Espert al extremo: «Para mí, no hay que darle ni justicia al narco, ahí es bala o bala»

El diputado nacional José Luis Espert, quien recientemente se unió al partido La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, dijo que a los narcotraficantes hay que aplicarles bala o bala, es decir, directamente dispararles. En ese sentido, Espert aclaró que su postura extrema debe ser así para aquellas personas que se dedican al narcotráfico, porque no tienen códigos.

En respuesta a la pregunta directa del entrevistador, Jonatan Viale, sobre qué hacer con los narcotraficantes, Espert expresó sin rodeos su enfoque extremo: «Yo a los narcos quisiera arrasarlos de la faz de la tierra directamente. Para mí, no hay que darle ni justicia al narco, ahí es bala o bala. Yo creo que el narco no merece derechos, porque está dispuesto a matar criaturas, mujeres… no tiene códigos».

El político, conocido por sus posturas liberales en temas económicos, argumentó que, aunque la muerte siempre es mala, en el caso del narcotráfico, donde no existen códigos éticos, la única opción viable es eliminar a estos criminales. «Si bien la muerte siempre es mala, hay códigos, no hablo de pena de muerte, sino que hay que ir y liquidarlos», subrayó el fundador del partido político Avanza Libertad.

Espert sin vueltas: «No hay que apresarlos»

Espert, alineándose con la visión de su partido y su líder Milei, destacó que la brutalidad del narcotráfico exige una respuesta igualmente contundente. «Hay que agarrarlos en su lugar, se van a defender, van a pelear y ahí liquidarlos, no hay que apresarlos», enfatizó el dirigente político de 62 años.

Estas declaraciones reflejan la firme postura de Espert en la lucha contra el narcotráfico, alineándose con la visión de su partido y su líder, quienes también han abogado por estrategias más agresivas para enfrentar este problema que afecta a diversas regiones del país.

Cabe destacar que la postura del diputado liberal no es ajena al clima político actual en Argentina, donde el debate sobre la seguridad y el narcotráfico ha tomado relevancia en medio de un aumento de la violencia en ciertas zonas del país. La posición de Espert seguramente generará controversia y será objeto de análisis en el contexto político.

Con información de www.elintransigente.com