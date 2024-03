Pablo Daniel Blanco: "Milei juró por la Constitución, y esta no le permite llevarse las cosas por delante"

El senador se quejó de que acusen a la UCR de votar con el kirchnerismo y afirmó que no fue la UCR la que se movió de sus posiciones, sino el propio kirchnerismo. “El kirchnerismo descubrió al fin la Constitución y las leyes, y ahora vota como lo que siempre sostuvo la Unión Cívica Radical”, ironizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel:¿Cómo ve lo sucedido en el Senado?

Una cosa quisiera aclarar antes, porque me parece que, en los últimos días, hay mucha desinformación sobre esto. No es un hecho inédito lo que sucedió ayer en el Senado, no es el primer DNU que rechaza una de las cámaras. Hubo cinco ocasiones, tres de las cuales sucedieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Algo que es lógico que suceda en un sistema democrático, donde las cosas van cambiando.

¿Sabe por qué no se rechazaban, o no se trataban, los decretos de necesidad de urgencia del gobierno anterior? Porque el oficialismo tenía mayoría en las dos cámaras y no hacía funcionar las comisiones, y las minorías, por más que reclamábamos reiteradamente no éramos escuchados. Esa es la realidad, y hay que contar la realidad, porque si no la gente se mal informa.

AG: Es cierto, usted me corregirá, que cuando está el peligro de rechazo, los oficialismos suelen retirar los DNU y presentar proyectos de ley. ¿No es así?

Eso sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Es lo que se le pidió al Ejecutivo apenas Milei presentó el DNU, que por favor lo divida por temas en leyes. Tal es así que la Unión Cívica Radical, a través de algunos de sus integrantes, tanto en Diputados como en Senadores, presentó una ley espejo que era copia textual del DNU, para poder tratar todo en el marco que establece la Constitución, que es a través de una ley.

Hay que tomarse el trabajo de leer esa parte de la Constitución, sobre los decretos de necesidad y urgencia, donde se dan los motivos, en palabras sencillas, de cuáles son las circunstancias que se deben dar para un decreto de necesidad y urgencia, y no hablemos de un decreto-ómnibus como este, que modifica o deja sin efecto 80 leyes.

La cancelación de una ley se puede, pura y exclusivamente, dar por otra ley. Entonces, cuando nos conviene nos aferramos a la Constitución y cuando no nos conviene sostenemos otra cosa, ¡hay que ser coherentes!.

Por eso yo ayer dije, si coincidimos con el kirchnerismo, no es que los radicales ahora votamos como kirchneristas, sino que el kirchnerismo descubrió al fin la Constitución y las leyes, y ahora vota como lo que siempre sostuvo la Unión Cívica Radical. Pero como parece ser que la UCR, como marca, no vende, siempre nos asocian o al macrismo o al kirchnerismo.

AG: Igualmente, ayer (por el jueves) fue claro que hubo dos senadores de la UCR, Lousteau y usted, que rechazaron el DNU, pero el resto de los senadores radicales no. Ahí hay una diferencia que parece no estar saldada dentro del bloque…

El radicalismo no es un partido donde hay una opinión única. Es un partido donde hay distintas opiniones, es un partido horizontal. Hay senadores que en base a los criterios que han utilizado, creyeron que era oportuno acompañar el DNU. Yo, que tengo la costumbre de defender a rajatabla la Constitución, y ante la posibilidad de votar en forma distinta, porque había libertad de acción, defendí lo que dije el primer día, que el DNU no guardaba los requisitos que establece la Constitución.

Claudio Mardones (CM): Sus colegas han remarcado en la bicameral que este DNU cambia 82 leyes, nunca ha sucedido el tratamiento de un decreto de este tipo, con tantas atribuciones. Una de las discusiones en el oficialismo era incluso dividirlo en varios decretos, pero finalmente esto es lo que sucedió y generó lo que pasó ayer. Hay más de 160 DNU que todavía esperan el análisis del control legislativo…

¿Pero sabe por qué esos decretos todavía esperan el control legislativo? Porque no se considera que hasta el 10 de diciembre había otra composición legislativa, donde el Gobierno anterior tenía mayoría e imponía su mayoría para el no tratamiento de las cosas. No es responsabilidad de la UCR que no se hayan tratado esos DNU, sino del Gobierno anterior, que tenía mayoría absoluta en la bicameral y las comisiones, y no habilitaba la discusión.

CM: Usted ayer en su discurso dijo que recibió llamados de gobernadores de las provincias y también que recibió un llamado de empresas de Tierra del Fuego diciéndole que piense lo que iba a votar…

Me parece que se le está dando un sentido distinto a algo que es lógico. Es lógico que un senador converse con su gobernador o con otros gobernadores. En el medio, uno tiene que analizar que había un llamado a un pacto el 25 de mayo, y uno tiene que analizar cuáles pueden ser las consecuencias de las decisiones que uno toma. No me llama la atención, lo dije normalmente.

CM: ¿Usted cree que si esto se profundiza haya un desquite con Tierra del Fuego?

Quiero aclarar dos cosas. Primero, que yo no sentí ninguna presión. Solamente aclararon sus preocupaciones, porque el régimen de Tierra del Fuego está por decreto, y conociendo las reacciones que tiene el Ejecutivo nacional cuando alguien le dice algo que no le gusta, una de las posibilidades podría ser tomar algún tipo de represalias. Que no se tome como que hubo lobby para tratar de cambiar mi voto. Fue un intercambio de opiniones.

CM: De hecho usted planteó que el Gobernador de su provincia le planteó que usted votara en contra, que él también estaba en desacuerdo con el DNU…

Yo represento a la provincia de Tierra del Fuego independientemente de que el Gobernador no pertenezca a mi espacio político, y tengo que velar por los intereses de mi provincia. Las consecuencias de mi decisión podían caer sobre las Industrias radicadas, son temas que hay que analizar, pero no se lo tome como una presión.

AG: Acaba de salir un comunicado de parte de la UCR donde varios gobernadores plantean el apoyo al Gobierno. Este comunicado lo firman Valdés, Cornejo, Sadir, Zdero, Vischi, y también Rodrigo de Loredo…

Es un comunicado de gobernadores con los jefes de bloque. Pero yo también quiero todo eso y no estoy en contra de eso. Es más, si usted analiza mi tarea legislativa, hay un montón de proyectos presentados con mucha anterioridad, cuando Milei ni siquiera existía como candidato, sobre estos temas. Yo también lo quiero, pero lo quiero en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, no que me lleven por delante y me cierren el Congreso.

AG: Ahí está la diferencia. El comunicado no lo firman ni Lousteau ni Pullaro. ¿Cómo ve el futuro de la UCR?

La Unión Cívica Radical no es un partido verticalista, en el que se da una orden y se baja. Es un partido en el que todo el mundo participa brinda sus opiniones. No creo que esto traiga dificultades, son distintos puntos de vista. Coincido con más del 80% de los temas. Si el Gobierno lo hubiera hecho como establece la Constitución ya habría muchas leyes aprobadas y firmes, pero ellos se quieren llevar a todo el mundo por delante, es como ellos dicen y si estás en contra sos traidor.

Milei juró por la Constitución, y esta no le permite llevarse las cosas por delante. Yo coincido en muchos de los temas del DNU, pero no en el mecanismo ni la forma. Debemos aprender en este país que las formas son importantes, porque sino, cada uno hace lo que quiere.

