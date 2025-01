La receta digital de medicamentos ya rige en todo el país, ¿qué pasa en Santa Fe?

El gobierno nacional anunció este miércoles la entrada en vigencia de la implementación de la receta digital como única modalidad de prescripción de medicamentos. Sin embargo, en las farmacias de la provincia la medida no deparará grandes cambios: como Santa Fe no adhirió a la ley nacional ni cuenta con una norma específica sobre el tema, las recetas en formulario papel seguirán vigentes por un tiempo más. No obstante, algunas obras sociales exigen la receta digital para aplicar los descuentos sobre los medicamentos.

La iniciativa formalizada en el decreto 345/2024 del Ministerio de Salud implica que este miércoles entra en vigencia la implementación de la receta electrónica como única modalidad de prescripción de medicamentos. Por lo tanto, en la mayoría de las jurisdicciones del país los médicos deberán prescribir medicamentos únicamente a través de formularios digitales.

La medida, explicaron desde la cartera sanitaria, aspira a mejorar la eficiencia del sistema, permitir una mayor trazabilidad y seguimiento de las recetas emitidas, facilitar la dispensa en farmacias y garantizar a la población un acceso más seguro a los medicamentos que necesita.

La receta manuscrita permanecerá vigente, como condición de excepción, solo en zonas de difícil acceso, sin conectividad o en caso de interrupciones eventuales del sistema. Asimismo, aquellas recetas emitidas en papel antes del 31 de diciembre de 2024 podrán ser utilizadas dentro de su período de vigencia habitual.

¿Qué pasa en Santa Fe?

La caducidad de las recetas manuscritas por los médicos se relaciona con la ley nacional de Recetas Electrónicas (Nº 27.553, sancionada en 2020. Actualmente, 17 jurisdicciones cuentan con ley de receta electrónica. De ellas, 11 adhieren a la Ley Nacional (como Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán), 4 tienen su propia ley provincial con un régimen propio (Buenos Aires, CABA, Chubut, La Rioja) y dos tienen el proyecto de ley provincial en curso (entre las que se encuentran Río Negro y Santa Fe).

Por lo tanto, en la provincia, las prescripciones en formularios de papel seguirán vigentes.

¿Cómo funciona la receta digital?

La implementación de la receta digital modifica la forma en que los médicos prescriben los medicamentos. El mecanismo es simple: el profesional debe cargar, en la plataforma indicada por las obras sociales o prepagas, los datos del paciente y los medicamentos a recetar para que impacte en las farmacias.

Luego, el paciente debe acercarse a la farmacia, brindar su número de documento o de afiliado a la obra social o prepaga, la farmacia verá en sistema el medicamento prescripto y podrá entregar el remedio al paciente. Una vez que se concreta la operación, la receta se elimina del sistema.

Para que tengan validez, las recetas electrónicas deberán contar con la identificación del médico o profesional de la salud con nombre, matrícula, profesión, especialidad y domicilio; el código de barras; la identificación del paciente (nombre, obra social o prepaga, fecha de nacimiento, DNI y sexo); la descripción del medicamento recetado detallando nombre genérico o denominación común internacional, presentación, forma farmacéutica y cantidad de unidades. También puede sumar el nombre comercial del medicamento que el profesional prescriptor sugiera. Por último, diagnóstico; fecha de emisión y firma digital del profesional.

Las plataformas verificarán que los profesionales de salud estén inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y almacenarán las recetas emitidas en repositorios virtuales que funcionarán como nexo con las farmacias permitiendo que éstas últimas puedan acceder a ellas para la dispensa de los medicamentos cuando el paciente los requiera.

Esto permitirá que las personas solo tengan que acercarse a las farmacias con su DNI o credencial para requerir la medicación indicada por el profesional.

Según se destacó desde el Ministerio de Salud de la Nación, estos repositorios deberán cumplir con protocolos técnicos y administrativos que contemplen la alta disponibilidad y que garanticen el almacenamiento de las recetas. Esto requiere sólidos mecanismos de respaldo y recuperación de información frente a eventuales fallas o incidentes y garanticen el resguardo de los derechos de los pacientes.

