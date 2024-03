Que alguien le diga a Viotti que es el intendente de Rafaela

Cien días pueden parecer pocos, pero también suficientes. Viotti no puede argumentar que recién lleva cien días en el gobierno municipal contra doce de Luis Castellano, ese argumento no es válido. Viotti antes de ser intendente fue concejal y ya llevaba más de un periodo, para nada es un improvisado de la política, al menos eso era lo que él mismo decía cuando se argumentaba que su juventud e inexperiencia serían determinantes en su gobierno. Viotti no está solo, su mano derecha y casi un “segundo intendente” es Germán Bottero, un experimentado de la política que desde hace muchísimos años está en el Estado y vive del mismo.

La tormenta de ayer desnudó inexperiencia, pero también una forma de gobernar que con el correr de los meses seguramente será muy cuestionada.

La Municipalidad tenía la obligación de hacer prevención desde temprano, mucho antes que se largara la tormenta se sabía que el viento podía hacer estragos en una ciudad que no está preparada para los fenómenos meteorológicos que se están registrando en nuestro país , Argentina transita una tropicalización de su clima y estos fenómenos van a ser frecuentes, se debe comenzar a actuar en forma inmediata.

El estado de gran mayoría de los árboles es complicado y se debe contratar personas idóneas para que determinen la mejor manera de preservarlos sin que puedan dañar a las personas o causar daños materiales, para ello Viotti debe cambiar su mentalidad y dejar de ser el intendente soberbio que piensa que todo lo sabe.

Las imágenes de una motociclista a la que se le cae un árbol provocándole un serio accidente nos estremecieron a todos. Viotti debe saber que si ese accidente hubiese provocado la muerte de la motociclista, hoy más allá de llorar la pérdida de una vida, el estaría imputado por homicidio simple por dolo eventual. La municipalidad es responsable de la arboleda y cien días son suficientes para dejar de mirar por el espejo retrovisor y resolver los problemas de la ciudad sin culpar al anterior gobierno.

La soberbia le está jugando una mala pasada a Viotti, lo de ayer es solo el botón de muestra de lo que puede venir, es hora de pensar en general y dejar la cosa chiquita de lado, es hora de asumir las responsabilidades, es hora de olvidarse que una vez fue opositor, hoy el responsable se llama Leonardo Viotti, es el intendente de Rafaela y responsable de lo que pasa en la ciudad, aunque pocos de los que lo rodean se lo recuerden .