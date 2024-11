Alpine: cómo es el equipo que podría darle un asiento a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Alpine, ex Renault, es hoy un equipo en plena etapa de cambios. Nuevos directivos, contrataciones, y nuevos motores para un proyecto que apunta al liderazgo de la zona media alta de la parrilla.

Cronología del equipo

Renault es un equipo histórico en la F1 y se unió a la categoría en 1977. En su trayectoria corrió como Equipe Renault Elf, fue motorista, cedió la licencia (Toleman, Lotus), volvió a correr como Renault tras la compra de Benetton en 2002, motorizó y en 2016, recupera las instalaciones de Enstone (su fábrica en Reino Unido) que había vendido a Lotus, para reincorporarse a la F1.

Renault obtuvo 12 campeonatos, 5 entre 1992 y 1997 con Nigel Mansell, Alain Prost, Michael Schumacher, Damon Hill y Gilles Villeneuve. En su asociación con Williams, en 1992, Williams-Renault gana el campeonato de Constructores. En 2005 y 2006 Renault F1 Team, gana dos campeonatos consecutivos con Fernando Alonso.

Entre 2010 y 2013 sus poderosos motores le dieron 4 campeonatos al piloto de Red Bull Sebastian Vettel. Motorizó a McLaren hasta 2020, hasta que se asoció con Mercedes y corrió como Renault F1 Team hasta 2021.

Renault se transforma en Alpine

En 2022 cambió su denominación a Alpine por la necesidad del Grupo Renault de promocionar la línea de coches deportivos Alpine. Es propiedad del Grupo Renault, que posee la mayoría de las acciones, un 15% le pertenece al gobierno francés y el 24 % está en manos de empresas de inversión de capitales.

Este 24% fue adquirido en 200 millones de dólares en 2023, por Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, empresas estadounidenses. Entre los inversores hay deportistas de renombre como Travis Kelce (NFL), Anthony Joshua (box), Trent Alexander (Fútbol), Rory McIlroy (Golf) y actores de Hollywood como Ryan Reynods, Michael B. Jordan y Rob McElhenney. El equipo fue valuado por Forbes en 2023 en 1.400 millones de dólares.

Reestructuración de Alpine

Alpine ha sufrido sucesivos cambios en la dirección y fue alcanzado por la normativa del Congelamiento de Motores de 2022 que lo puso en desventaja con el resto. Esta normativa frenó el desarrollo de motores, siendo el de Renault el que ofrece menos potencia que el resto. El monoplaza de esta temporada, A524, mostró una preocupante caída de rendimiento (calculada en 3 décimas por vuelta) que motivó en julio, los despidos del jefe del equipo Bruno Famin y Otmar Szafnauer, su director técnico.

Luca de Meo (CEO del Grupo) convocó al ex directivo del equipo Renault, Flavio Briatore, que había tenido una gestión exitosa (hasta que estalla el escándalo Crash-gate de 2008) y lo nombró asesor ejecutivo. Briatore con el respaldo de Luca de Meo, inició una reestructuración que incluyó una reducción de personal de 350 empleados y contrataciones de ingenieros de alto perfil, armando una nueva cúpula directiva a cargo de Oliver Oakes (CEO de HighTech) como nuevo director del equipo, David Sanchez (ex jefe de ingeniería de Ferrari) director técnico ejecutivo, Michael Broadhurst Jefe de aerodinamia, Vin Dahnani (ex Sauber, Lotus y Red Bull) Jefe de rendimiento de vehículos y Jacopo Fantoni (ex Jefe de simulación de Ferrari) será Ingeniero Jefe adjunto de Enstone.

En septiembre anunció el cierre del Programa de Motores de F1 de Renault, que se hará efectivo a fin de 2025 ahorrándole a Renault casi 80 millones de dólares. Confirmó su asociación total (motores, caja de cambios y suspensión) con el fabricante alemán Mercedes como proveedor de motores para 2026, con un acuerdo de colaboración técnica en 2025, para subsanar el déficit del actual motor Renault, con lo que Alpine se convertirá en cliente de motor de Mercedes al igual que McLaren, Williams y Aston Martin (Aston Martin dejará de motorizar con Mercedes en 2026 por su asociación con Honda).

Si bien los resultados de estos cambios no se verán a corto plazo, ya hay indicios de mejoras en el equipo francés, que logró subir al 6° puesto en Constructores, luego del caótico fin de semana en el GP de Brasil, gracias al trabajo de sus dos pilotos, que a pesar de las condiciones climáticas, pudieron mantener sus coches en pista con buena gestión y lograron un 2-3 en el podio.

¿Un 'hueco' para Colapinto?

En cuanto a los pilotos, la no renovación de Esteban Ocon, lo llevó a realizar un test en el circuito Paul Ricard, en Francia, con el piloto de reserva Jack Doohan y Mick Schumacher, su piloto en el WEC (Campeonato de Resistencia) tras lo cual eligió al piloto australiano. Pero luego de anunciar a Jack Doohan como compañero de Pierre Gasly para 2025, mostró su interés por el novato de Williams, Franco Colapinto que estaba haciendo, según él, un increíble trabajo.

Briatore con un excelente ojo para el talento y el consejo de su amigo Bernie Ecclestone (ex porpietario de la F1), se puso en contacto con James Vowles y ofreció los 20 millones de dólares que en principio se habían pedido para la liberación de su contrato, sobre lo cual aun no se han pronunciado.

El objetivo de Flavio Briatore es elevar el nivel de rendimiento de Alpine con un equipo de alto perfil, un coche competitivo y dos excelentes pilotos. Ahora, faltando 3 fechas para finalizar de la temporada, en Alpine están concentrados en hacer los ajustes necesarios, que serán la base del A525 de 2025, donde los equipos casi no invertirán y reservarán los recursos (pruebas CFD y Túnel de viento) para el coche de 2026 con las nuevas normativas y los nuevos motores.

El panorama de Alpine parece alentador y podría completarse con el piloto argentino Franco Colapinto.

Fuente: 442