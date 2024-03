Dengue: Dejaron explotar la bomba y nadie hizo nada

Sabemos que la única forma de combatir el dengue es con la prevención, con el descacharrado, la fumigación, el cuidado de la limpieza, el uso de repelentes y un exhaustivo cuidado en los hogares, lugar en donde se desarrolla este mosquito que tanto daño nos está haciendo.

Sin embargo, y pese a que los especialistas lo recalcan a cada rato, los gobernantes nada de eso hicieron, los políticos que nos gobiernan son ineptos e inservibles, solo están para pedir el voto y luego literalmente se olvidan de la gente, no les interesa y solo hacen acciones en donde ellos se puedan posicionar para futuras contiendas electorales.

En este punto seguramente no hay discusión ni grieta, la gran mayoría de los argentinos sabe que son verdaderos ladrones, "chorros" que paradójicamente son elegidos por el mismo pueblo que los aborrece y detesta.

Con el dengue pasó lo que sucede con todo lo que hacen, no hacen nada y se alarman y comienzan a preocuparse cuando ya todo explotó y muy poca solución queda.

Nuestra ciudad explota de dengue, los casos se suceden sin solución de continuidad y las guardias de los sanatorios y hospitales colapsan, algo que todos veíamos venir menos los que mes a mes cobran suculentos sueldos y son los que tienen la responsabilidad de implementar las políticas correctas para cuidar a los ciudadanos, no para dejarlos a la "buena de Dios" como sucede en este caso.

"En Rafaela el gobierno municipal hizo y hace muy poco, hay improvisación y falta de conocimiento, no saben como actuar y lo poco que hacen lo hacen mal. Salen a fumigar en horarios inapropiados y se gasta pauta publicitaria en forma equivocada, con la sola intención de comprar voluntades en vez de educar a la gente para que el mosquito no se instale en sus casas, apoyan eventos y gastan dineros públicos en cuestiones superfluas, hacen todo mal"

Hoy los argentinos tenemos que implorar que vengan los días mas frescos y que no llueva para no generar humedad, es decir, que la providencia nos ayude, no los inútiles que tuvimos la obligación de elegir y que roban legalmente mes a mes cuando perciben sus sueldos por lo que no hacen.

Nosotros, los que los votamos, los que en algunos casos nos "deslumbramos y le rendimos pleitesía" cuando nos los cruzamos por la calle, tenemos que saber que somos igual de responsables que ellos, que al votarlos y creer en sus falsas promesas lo único que hicimos es legitimar la incapacidad.

"Imposible pedirles cuestiones complejas como puede ser gestionar la compra de vacunas, eso ya es palabra mayor. No pueden erradicar las aves que hacen de la ciudad una mugre, no cumplen con el rol principal en la gestión de cualquier gobierno municipal como es el ABL, sería muy utópico pedir que se centren en políticas un poco más complicadas en donde sea imprescindible tener al menos "dos dedos de frente"

El dengue nos explotó y ahora habrá que remarla, arremangarse y tratar de encontrar las soluciones por nuestra cuenta, ninguno de los ineptos que supuestamente están para cuidarnos va a hacer nada, simplemente por que no saben cómo, por que no tienen vocación, por que solo buscan solucionar sus problemas personales en vez de ser al revés, SON POLÍTICOS, LA REALIDAD ES QUE NO LES INTERESA LA GENTE AUNQUE NOS QUIERAN HACER CREER LO CONTRARIO.